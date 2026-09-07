Đồng hành cùng thanh thiếu niên lan tỏa văn hóa giao thông an toàn

ANTD.VN -Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2026, Công an xã Chuyên Mỹ, Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã triển khai cuộc thi “Sáng tạo video clip tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2026.

Công an xã Chuyên Mỹ phối hợp Đoàn Thanh niên xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, qua đó thống nhất nội dung, phương thức tổ chức và định hướng tuyên truyền cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn.

Hội nghị triển khai cuộc thi “Sáng tạo video clip tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2026 của Công an xã Chuyên Mỹ phối hợp Đoàn Thanh niên xã

Sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở

Không chỉ là một cuộc thi sáng tạo, hoạt động còn thể hiện cách làm chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tạo môi trường để thanh thiếu niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, trở thành những “tuyên truyền viên trẻ” đưa thông điệp về an toàn giao thông đến cộng đồng bằng ngôn ngữ gần gũi, hiện đại và dễ tiếp cận.

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia là các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn xã Chuyên Mỹ; mỗi tổ chức, cơ sở Đoàn xây dựng 01 video clip dự thi. Nội dung tập trung tuyên truyền những quy định thiết thực trong đời sống như: chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường.

Bên cạnh đó, các tác phẩm được khuyến khích giới thiệu những mô hình hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; đồng thời thẳng thắn phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, qua đó góp phần hình thành nhận thức đúng và thúc đẩy sự thay đổi từ chính những hành vi nhỏ nhất của mỗi người khi tham gia giao thông.

Các video được khuyến khích thể hiện bằng hình thức sáng tạo, sinh động, gần gũi với đời sống thanh thiếu niên, tận dụng hiệu quả hình ảnh, âm thanh và nền tảng mạng xã hội để thông điệp pháp luật không chỉ “đến được với người dân” mà còn “ở lại trong nhận thức và hành động của người dân”.

Tại hội nghị, Công an xã Chuyên Mỹ trực tiếp hướng dẫn, định hướng một số nội dung pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, giúp các cơ sở Đoàn lựa chọn những vấn đề sát với thực tiễn, bảo đảm tính chính xác, thiết thực và hiệu quả tuyên truyền.

Sự đồng hành của lực lượng Công an không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức pháp luật mà hướng tới kết nối lực lượng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội và phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Công an xã Chuyên Mỹ, Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã triển khai cuộc thi “Sáng tạo video clip tuyên truyền về an toàn giao thông” năm 2026.

Tạo dựng một phương thức tuyên truyền mới

Với 22 chi đoàn, Đoàn cơ sở trên địa bàn, Công an xã và Đoàn Thanh niên xã Chuyên Mỹ kỳ vọng mỗi video dự thi sẽ trở thành một thông điệp tích cực, một câu chuyện đời thường, một lời nhắc nhở có sức thuyết phục về trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông.

Đây cũng là cách làm cụ thể để lực lượng Công an xã gần thanh thiếu niên hơn, hiểu thanh thiếu niên hơn và đồng hành cùng thanh thiếu niên, từ đó chủ động đưa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phù hợp với phương thức tiếp cận của thế hệ trẻ.

An toàn giao thông không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó, thanh thiếu niên vừa là nhóm trực tiếp tham gia giao thông, vừa có khả năng lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp tích cực đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Một video clip của Đoàn trường THPT Tân Dân

Thông qua cuộc thi, Công an xã Chuyên Mỹ mong muốn cùng tổ chức Đoàn tạo dựng một phương thức tuyên truyền mới: pháp luật được truyền tải bằng sự sáng tạo của tuổi trẻ, thông điệp được lan tỏa bằng chính tiếng nói của thanh thiếu niên và ý thức chấp hành được hình thành từ những hành động cụ thể trong cuộc sống.

Mỗi chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng quy định, mỗi lần nhường đường, mỗi quyết định không sử dụng điện thoại khi lái xe hay không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia đều là những hành động thiết thực góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã – tổ chức Đoàn – thanh thiếu niên và Nhân dân, công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn Chuyên Mỹ tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, gần dân, phù hợp với thực tiễn; từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của địa phương.