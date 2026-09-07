Hoạt động góp phần trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Tuyên truyền pháp luật giao thông cho 1.600 học sinh

Buổi tuyên truyền về an toàn giao thông được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Phan Huy Chú. Đây cũng là dịp để các em học sinh cùng nhìn nhận nghiêm túc hơn về trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường ngày càng gia tăng.

Với cách truyền đạt trực quan, gần gũi, dễ tiếp nhận, cán bộ Công an đã phổ biến tới học sinh những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Những nội dung tưởng như quen thuộc nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với lứa tuổi học sinh như đội mũ bảo hiểm đúng quy định, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn... được phân tích cụ thể.

Các cán bộ chiến sỹ và học sinh chụp ảnh lưu niệm

Đáng chú ý, cán bộ Công an tập trung chỉ ra những hành vi vi phạm mà học sinh thường dễ mắc phải khi tham gia giao thông, từ đó giúp các em nhận diện rõ hơn nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn. Việc không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách; điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định; đi hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu; thiếu chú ý quan sát khi qua đường hay không tuân thủ tín hiệu giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và những người xung quanh.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, các em học sinh còn được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để tham gia giao thông an toàn, kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp trên đường. Qua đó, mỗi học sinh không chỉ hiểu mình được phép làm gì, không được làm gì mà quan trọng hơn là hình thành thói quen chủ động phòng ngừa nguy hiểm, biết bảo vệ bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Việc lựa chọn thời điểm đầu năm học để tổ chức tuyên truyền cũng mang ý nghĩa thiết thực. Sau kỳ nghỉ hè, học sinh trở lại trường học đồng nghĩa với nhu cầu đi lại tăng cao, nhất là vào các khung giờ đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Trang bị kiến thức và nhắc nhở ý thức chấp hành pháp luật ngay từ ngày đầu tiên sẽ góp phần tạo nền nếp, hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, hạn chế nguy cơ xảy ra vi phạm và tai nạn đáng tiếc.

Từ những kiến thức được truyền đạt, thông điệp “một năm học mới bắt đầu bằng những hành trình an toàn” được lan tỏa tới từng học sinh. Mỗi lần đội mũ bảo hiểm đúng quy định, mỗi lần dừng lại trước đèn đỏ, đi đúng làn đường hay chủ động nhường đường cho người khác đều là những hành động nhỏ nhưng góp phần tạo nên một môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Đối với học sinh, chấp hành pháp luật về giao thông không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là cách thiết thực để bảo vệ bản thân, giảm gánh nặng và những lo lắng cho gia đình. Đối với nhà trường và lực lượng Công an, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng là một giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, xây dựng môi trường học đường an toàn.

Thời gian tới, Công an xã Tây Phương sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông.