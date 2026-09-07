ANTD.VN - Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, Công an xã Nội Bài, Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Công an xã Nội Bài nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh

Từ kiến thức pháp luật đến kỹ năng trên đường

Những ngày đầu năm học 2026-2027, tại các cổng trường, hình ảnh học sinh đến trường đông đúc cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn từ sớm, Công an xã Nội Bài đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 15 và Head Honda Mùa Xuân tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Chương trình được triển khai tại Trường THPT Kim Anh, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi và Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hà Nội, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không nặng về lý thuyết, các nội dung tuyên truyền được lực lượng Công an, CSGT lựa chọn sát với thực tế đi lại, học tập và sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an và CSGT tập trung hướng dẫn học sinh những quy định cơ bản cần biết khi điều khiển, sử dụng phương tiện và khi tham gia giao thông. Cùng với việc nhắc nhở chấp hành quy tắc giao thông, các em được hướng dẫn nhận diện những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến mất an toàn trên đường.

Công an xã Nội Bài đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 15 và Head Honda Mùa Xuân tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh

Nội dung về kỹ năng tham gia giao thông cũng được chú trọng, giúp học sinh chủ động hơn khi xử lý những tình huống thường gặp. Cách truyền đạt trực quan, gần gũi cùng sự tương tác trực tiếp đã tạo không khí sôi nổi, giúp những quy định tưởng như khô khan trở nên dễ nhớ, dễ thực hiện.

Chung tay xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”

Một nội dung được nhiều học sinh quan tâm là hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm. Head Honda Mùa Xuân đã phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các em cách nhận biết, lựa chọn mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng và đội mũ đúng cách khi tham gia giao thông.

Dịp này, Công an xã Nội Bài cũng trao tặng một số mũ bảo hiểm cho học sinh tham gia chương trình, qua đó lan tỏa thông điệp thiết thực: “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn – bảo vệ chính mình khi tham gia giao thông”.

Công an xã Nội Bài phối hợp phổ biến kỹ năng sử dụng xe điện an toàn

Không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định, hoạt động tuyên truyền hướng tới hình thành cho học sinh thói quen tự giác chấp hành pháp luật. Bởi trên thực tế, một hành vi vi phạm tưởng nhỏ như không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường, sử dụng phương tiện không đúng quy định hay thiếu quan sát khi qua đường đều có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Hoạt động tuyên truyền của Công an xã Nội Bài nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực từ Ban Giám hiệu, giáo viên và phụ huynh học sinh. Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và các đơn vị đồng hành trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn cho học sinh.

Theo Công an xã Nội Bài, tuyên truyền là giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức, nhưng để tạo chuyển biến bền vững, công tác giáo dục ý thức phải được thực hiện thường xuyên, song song với kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn cách điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông an toàn

Trong thời gian tới, Công an xã Nội Bài tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, nhà trường và các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những hành vi vi phạm liên quan đến học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh.

Mục tiêu được đặt ra là góp phần xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”, tạo môi trường đi lại an toàn, văn minh, giúp mỗi học sinh hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mỗi kiến thức giao thông đúng là thêm một hành trình an toàn. Mỗi học sinh tự giác chấp hành pháp luật sẽ góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng.