VN-Index ngấp nghé mốc 1.800 điểm nhưng thanh khoản vẫn ảm đạm

ANTD.VN - Nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng khá tốt, VN-Index hôm nay đã tăng gần 20 điểm, vượt 1.793 điểm.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua những phiên giao dịch giằng co khi VN-Index bước vào vùng kháng cự mạnh 1.780-1.800 điểm. Giao dịch cũng trở nên ảm đạm khi phiên hôm qua, khối lượng khớp lệnh xuống thấp hơn mức trung bình 20 phiên; đồng thời khối ngoại đã quay lại trạng thái bán ròng.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, 12/8, thị trường chung tiếp tục giao dịch thận trọng và phân hóa khiến VN-Index biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 30 phút giao dịch, giao dịch đã có phần khởi sắc khi áp lực bán giảm dần. Thay vào đó, lực mua ở một số cổ phiếu lớn đã giúp chỉ số tăng điểm nhanh chóng, dễ dàng vượt mốc 1.780 điểm.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 19,36 điểm (+1,09%), lên 1.792,77 điểm. Trên sàn HOSE có 164 mã tăng và 119 mã giảm.

Trên sàn HNX có 51 mã tăng và 50 mã giảm, HNX-Index giảm 2,54 điểm (-0,87%) xuống 288,37 điểm.

UPCoM-Index tăng 0,82 điểm (+0,64%), lên 128,0 điểm. Điểm đáng chú ý trên sàn này hôm nay là “tân binh” PCB của Ngân hàng PVCombank, cổ phiếu này đã có lúc được đẩy lên giá trần, tăng tới 40%.

VN-Index tăng khá tốt nhưng thanh khoản vẫn ảm đạm



Đến phiên chiều, giao dịch tiếp tục tích cực. Chốt phiên, nhóm VN30 có 20 mã tăng, 7 mã giảm, 3 mã đứng giá.

Đóng góp lớn nhất vẫn là nhóm cổ phiếu họ Vin, với VIC là mã tăng mạnh nhất tăng 3,4%; VHM tăng 2,4%. Ngoài ra, GAS, GVR tăng trên dưới 3%...

Trên toàn sàn HOSE có 160 mã tăng, 154 mã giảm. VN-Index chốt phiên với mức tăng 19,77 điểm (+1,11%) lên 1.793,18 điểm.

Dù vậy, dòng tiền vẫn tương đối thận trọng với chỉ hơn 573 triệu cổ phiếu được giao dịch, trị giá 14.041 tỷ đồng. Khối ngoại quay trở lại mua ròng 315,5 tỷ đồng sau 4 phiên bán ròng liên tiếp, tập trung mua VIC, VIX, SSI…

HNX-Index vẫn không thể lấy lại sắc xanh, kết phiên với mức giảm 2,46 điểm (-0,85%) xuống 288,45 điểm. Trên sàn có 67 mã tăng, 73 mã giảm. Thanh khoản gần 38 triệu đơn vị, giá trị 705 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 15,6 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng nhẹ 0,33 điểm (+0,26%) lên 127,51 điểm với 126 mã tăng, 93 mã giảm. Tân binh PCB thu hẹp đà tăng còn 15%.