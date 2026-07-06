Bão số 1 vừa tan, siêu bão BAVI đã xuất hiện, liệu có đi vào Biển Đông?

Sau khi quần thảo khu vực Móng Cái, Quảng Ninh trong nhiều giờ đồng hồ, bão số 1 đã đi sang Quảng Tây, Trung Quốc và suy yếu rồi tan dần, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến Việt Nam.

Trong khi đó, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương một siêu bão đang hoạt động, siêu bão BAVI đây là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (siêu bão số 1 là SINLAKU, siêu bão số 2 là MEKKHALA).

Vào sáng sớm nay 6/7, siêu bão BAVI đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17 và cách khu vực miền Trung Philippines khoảng 2300km về phía Đông.

Mô hình dự báo ảnh hưởng của siêu bão BAVI vào ngày 11/7

Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h;

Trong thời gian từ ngày ngày 6-9/7/2026 bão BAVI vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là Tây Tây Bắc; khoảng thời gian từ ngày 10/6 siêu bão BAVI có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Đánh giá khả năng bão di chuyển vào khu vực Biển Đông là không cao, xác suất hiện tại dưới 10%, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão BAVI cũng có thể tác động đến vùng biển phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông trong các khoảng thời gian từ ngày 9-11/7;

Ngoài ra do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió Tây Nam trên khu vực giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9/7 cũng có xu hướng mạnh lên, cường độ gió Tây Nam trong các ngày 9-11/7 ở khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão BAVI.