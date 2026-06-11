Khi kiến thức công nghệ trở thành công cụ gian lận doanh thu

ANTD.VN - Chỉ với vài linh kiện điện tử mua trên mạng và một chiếc điều khiển học lệnh hồng ngoại giá vài chục nghìn đồng, một đối tượng đã chế tạo thành công thiết bị có thể "qua mặt" hệ thống quản lý taxi, biến những chuyến xe đang chở khách thành "xe trống" trên hệ thống doanh nghiệp. Thủ đoạn công nghệ tinh vi này đã tiếp tay cho nhiều tài xế gian lận doanh thu, hé lộ một phương thức phạm tội mới vừa bị Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) bóc gỡ.

Từ chiếc điều khiển tivi đến "công nghệ" chiếm đoạt tiền cước

Một chiếc điều khiển học lệnh hồng ngoại mua trên mạng chỉ vài chục nghìn đồng, vài linh kiện điện tử phổ thông và chút kiến thức về công nghệ thông tin đã được đối tượng Hoàng Liên Sơn, SN 1986, trú tại Tổ 7, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, biến thành công cụ giúp hàng trăm tài xế taxi qua mặt hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Công an phường Phúc Lợi làm việc với đối tượng Hoàng Liên Sơn

Vụ án vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố 12 đối tượng, đã không chỉ phơi bày một đường dây sản xuất, mua bán thiết bị điện tử phục vụ mục đích trái pháp luật mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về một xu hướng phạm tội mới: lợi dụng công nghệ để can thiệp vào hệ thống quản lý điện tử của doanh nghiệp nhằm trục lợi. Điều đáng nói, tất cả bắt đầu từ chính công việc lái xe taxi của Hoàng Liên Sơn.

Từng theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng bỏ dở giữa chừng, Sơn chuyển sang làm nhiều nghề khác nhau. Thời gian làm tài xế taxi điện Xanh SM từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025 đã giúp đối tượng phát hiện nguyên lý hoạt động của hệ thống cảm biến hồng ngoại trên xe.

Chỉ từ những quan sát rất đời thường, Sơn bắt đầu nghiên cứu cách đánh lừa hệ thống.

Đối tượng Hoàng Liên Sơn cùng các thiết bị gian lận tự chế tạo

Giải mã "chiếc hộp đen" qua mặt tổng đài

Trên mỗi xe taxi điện được lắp các cảm biến hồng ngoại để xác định trạng thái có khách hay không. Khi hành khách lên xe, cảm biến phát hiện vật cản và truyền tín hiệu về hệ thống quản lý, toàn bộ chuyến đi được ghi nhận. Nhưng đối tượng Hoàng Liên Sơn đã tìm ra cách khiến hệ thống luôn hiểu rằng... xe không có khách.

Đối tượng mua điều khiển tivi học lệnh hồng ngoại trên mạng rồi trực tiếp ngồi trên taxi để sao chép tần số phát của hệ thống cảm biến. Sau nhiều lần thử nghiệm, Sơn lưu được tín hiệu, rồi mua linh kiện điện tử, hàn mạch, lắp pin và chế tạo thành một thiết bị phát hồng ngoại cỡ nhỏ.

Các thiết bị gian lận bị thu giữ

Thiết bị này liên tục phát tín hiệu đánh lừa mắt thu trên xe, khiến hệ thống điều hành luôn hiển thị trạng thái "xe trống", dù thực tế đang chở khách.

Điều đó đồng nghĩa doanh thu chuyến đi không được ghi nhận trên hệ thống của doanh nghiệp, tạo điều kiện để tài xế thu tiền trực tiếp và giữ lại toàn bộ.

Một thiết bị chỉ tốn khoảng 75.000 đồng để sản xuất nhưng được bán với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Không dừng lại ở đó, Sơn còn nhập thêm các bộ phát đáp hồng ngoại từ mạng xã hội rồi bán lại kiếm lời. Và mạng xã hội trở thành "chợ" mua bán thiết bị gian lận.

Theo điều tra, sau khi thử nghiệm thành công, Hoàng Liên Sơn không sử dụng riêng mà biến ý tưởng thành "dịch vụ kinh doanh".

Các thiết bị được quảng bá kín trên Facebook, các hội nhóm lái xe hoặc thông qua giới thiệu giữa các tài xế với nhau.

Cơ quan điều tra thực nghiệm vị trí lắp thiết bị gian lận

Lật tẩy thủ đoạn công nghệ mới

Trưa 20/4/2026, khi Hoàng Liên Sơn mang theo nhiều thiết bị chuẩn bị giao cho khách tại khu vực ngõ 42 Sài Đồng, phường Phúc Lợi thì bị lực lượng Công an phường Phúc Lợi phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm hàng chục thiết bị phát hồng ngoại, pin, phương tiện liên quan cùng nhiều linh kiện điện tử.

Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ máy hàn thiếc, máy kiểm tra hồng ngoại, hàng trăm linh kiện điện tử, bán thành phẩm cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Phúc Lợi kiểm kê các thiết bị "qua mặt" hệ thống quản lý taxi

Từ lời khai của Sơn, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhiều tài xế đã mua và sử dụng thiết bị để gian lận doanh thu.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phùng Đức Đạt, một trong những 'khách hàng" của Sơn, khai nhận đã biết đến thiết bị này qua quảng cáo trên Facebook và đặt mua hai bộ với giá 900.000 đồng để lắp cho xe. Chỉ trong hơn một tháng sử dụng, Đạt khai đã hưởng lợi khoảng 10 triệu đồng từ việc không khai báo doanh thu với doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026, Hoàng Liên Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều tài xế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Những giao dịch này chủ yếu được thực hiện trên không gian mạng, khiến việc phát hiện ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Các đối tượng trong vụ án tại Công an phường Phúc Lợi

Xu hướng phạm tội mới trong thời đại số

Thông tin về vụ án này, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi cho biết, điểm đáng chú ý của vụ án là đối tượng đã lợi dụng hiểu biết về công nghệ để nghiên cứu, chế tạo thiết bị có khả năng can thiệp trực tiếp vào hệ thống quản lý và giám sát vận hành của doanh nghiệp.

"Các thiết bị nhỏ gọn, dễ cất giấu, hoạt động dựa trên nguyên lý kỹ thuật chuyên sâu và được giao dịch hoàn toàn trên môi trường mạng khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với các phương thức gian lận truyền thống", Trung tá Đỗ Hữu Phúc đánh giá.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp phân tích chuyên sâu các thiết bị điện tử mới từng bước làm rõ phương thức hoạt động của đường dây.

Cũng theo Trưởng Công an phường Phúc Lợi, hành vi này không chỉ gây thiệt hại về doanh thu cho doanh nghiệp mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các thiết bị điện tử tự chế bị lợi dụng để can thiệp vào các hệ thống quản lý thông minh đang ngày càng phổ biến.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, những "chiếc hộp đen" nhỏ bé như vậy hoàn toàn có thể trở thành công cụ tiếp tay cho nhiều hành vi gian lận công nghệ cao khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan và khuyến cáo người dân, doanh nghiệp khi phát hiện các hành vi tương tự cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an CSĐT yêu cầu các cá nhân đã mua, sử dụng hoặc đang quản lý các thiết bị có liên quan chủ động giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (thông qua Công an phường Phúc Lợi) và tích cực hợp tác, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.