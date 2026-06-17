Bí mật sau những chuyến xe 'không khách' và hành trình bóc gỡ đường dây gian lận cước taxi

ANTD.VN - Chỉ trong một tuần truy xét, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã lần theo những giao dịch bí mật trên mạng xã hội, triệt phá đường dây chế tạo thiết bị hồng ngoại giúp tài xế "qua mặt" hệ thống quản lý doanh thu của doanh nghiệp, mở ra cuộc truy quét một phương thức phạm tội công nghệ hoàn toàn mới...

Từ những quảng cáo lạ trên mạng xã hội

Một chiếc hộp nhựa màu đen chỉ lớn hơn bao thuốc lá, giá thành sản xuất chưa đến 100 nghìn đồng nhưng có thể khiến hệ thống quản lý của một hãng taxi công nghệ "mù mắt", biến những chuyến xe đang chở khách thành... xe trống trên tổng đài.

Phía sau thiết bị nhỏ bé ấy là cả một đường dây sản xuất, mua bán và sử dụng công nghệ để gian lận doanh thu trải rộng nhiều tỉnh, thành. Và để bóc gỡ được đường dây này, các trinh sát Công an phường Phúc Lợi đã trải qua nhiều ngày mật phục, lần theo từng giao dịch trên mạng xã hội, từng cuộc hẹn giao hàng trong bóng tối.

Đó là một chuyên án mà theo các điều tra viên, "nếu chậm thêm vài tháng, số lượng thiết bị phát tán ra thị trường sẽ còn lớn hơn rất nhiều".

Đối tượng Hoàng Liên Sơn cùng các thiết bị gian lận tự chế tạo

Trung tá Ngô Anh Phong, Tổ trưởng điều tra viên Công an phường Phúc Lợi nhớ lại, đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát phát hiện nhiều tài khoản Facebook kín rao bán các "thiết bị hỗ trợ taxi", "thiết bị ẩn khách", "thiết bị chống ghi nhận doanh thu" với lời quảng cáo có thể "qua mặt hệ thống quản lý".

Ban đầu, những dòng quảng cáo này tưởng như chỉ là chiêu trò câu khách. Nhưng càng đi sâu xác minh, các trinh sát càng nhận thấy dấu hiệu bất thường. Các bài đăng nhanh chóng bị xóa, người bán sử dụng tài khoản ảo, liên lạc qua ứng dụng nhắn tin riêng rồi chuyển sang gọi điện hoặc giao dịch trực tiếp.

"Tất cả đều diễn ra trên môi trường mạng. Đối tượng gần như không để lại dấu vết", một cán bộ công an phường Phúc Lợi kể.

Cùng thời điểm đó, doanh nghiệp taxi cũng có đơn trình báo về việc xuất hiện nhiều trường hợp doanh thu thực tế không khớp với dữ liệu trên hệ thống nhưng chưa có căn cứ xử lý. Những mảnh ghép bắt đầu nối lại, mở ra một cuộc đấu tranh triệt phá của các trinh sát sắc bén nghiệp vụ Công an phường Phúc Lợi. Ban chỉ huy Công an phường đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố để xác lập kế hoạch đấu tranh.

'Mổ xẻ' cấu tạo thiết bị 'qua mặt' hệ thống quản lý, giúp tài xế taxi gian lận doanh thu

Sau khi sản xuất, đối tượng rao bán các thiết bị này cho nhiều lái xe thông qua mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Cuộc săn lùng "chiếc hộp đen"

Theo tài liệu điều tra, loại thiết bị này chủ yếu được sử dụng trên taxi chạy bằng năng lượng điện.

Khác với taxi truyền thống, mọi chuyến xe của hãng đều được quản lý bằng hệ thống cảm biến hồng ngoại. Khi có khách lên xe, cảm biến ghi nhận và truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Nếu hệ thống bị đánh lừa rằng xe không có khách, doanh thu chuyến đi sẽ không được ghi nhận.

Các tài xế sau khi hoàn thành chỉ tiêu trong ngày thường lợi dụng những cuốc xe chiều về, khách quen hoặc khách bắt dọc đường để bật thiết bị, thương lượng nhận tiền mặt trực tiếp.

"Khách vẫn đi xe bình thường nhưng trên hệ thống lại hiện xe trống. Công ty hoàn toàn không biết", Trung tá Ngô Anh Phong cho biết.

Chính vì khách hàng cũng được hưởng lợi khi không phải đặt xe qua ứng dụng nên hầu như không ai tố giác hành vi này. Đó là lý do việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Thiết bị "qua mặt" hệ thống quản lý taxi: Khi kiến thức công nghệ trở thành công cụ gian lận doanh thu

Khi xác định các giao dịch diễn ra nhiều trên địa bàn Phúc Lợi, các chiến sỹ công an chia nhau bám địa bàn, theo dõi từng cuộc hẹn giao hàng. Đối tượng rất cảnh giác. Khi thì tự chạy xe máy đi giao thiết bị, khi lại thuê xe ôm công nghệ vận chuyển. Với khách ở tỉnh xa, hàng được gửi qua chuyển phát nhanh hoặc ký gửi xe khách. Không có kho hàng, không cửa hàng, không hóa đơn. Mọi giao dịch đều diễn ra chớp nhoáng.

Thượng úy Đào Ngọc Chiến, cán bộ CAP Phúc Lợi cho biết, phần lớn đối tượng sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để quảng cáo và liên hệ với khách. Các tài xế sau khi mua thiết bị cũng chủ động "ăn ý" với hành khách thanh toán tiền mặt để tránh bị phát hiện.

"Cả người bán và người sử dụng đều cố tình che giấu hành vi nên việc thu thập chứng cứ rất khó khăn", anh nói.

Các chiến sỹ công an phải kiên trì theo dõi suốt nhiều ngày để dựng lên toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây.

Mẻ lưới quyết định

Trưa 20/4/2026, sau nhiều ngày mật phục, các chiến sỹ công an phát hiện đối tượng Hoàng Liên Sơn, sinh năm 1986, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, mang theo nhiều thiết bị đến khu vực ngõ 42 Sài Đồng để giao cho khách. Hoàng Liên Sơn chính là kẻ đầu trò chế tạo và sản xuất ra thiết bị gian lận cước taxi này.

Thời cơ đã đến. Tổ công tác nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng và thu giữ hàng chục thiết bị phát hồng ngoại cùng pin, linh kiện điện tử.

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Liên Sơn đã lợi dụng hiểu biết về công nghệ để nghiên cứu, chế tạo các thiết bị điện tử có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến hồng ngoại được lắp đặt trên xe taxi.

Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện cả một "xưởng" chế tạo thu nhỏ với máy hàn thiếc, máy kiểm tra hồng ngoại, hàng trăm linh kiện điện tử, bán thành phẩm cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Từ lời khai của Sơn, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nhiều đầu mối tiêu thụ tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Chỉ trong thời gian ngắn, 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật đã bị khởi tố.

Điều khiến các điều tra viên trăn trở không chỉ là số tiền bất chính mà đối tượng thu lợi. Nguy hiểm hơn, đây là loại tội phạm hoàn toàn mới.

Hoàng Liên Sơn từng học Công nghệ thông tin, chỉ từ một chiếc điều khiển tivi học lệnh hồng ngoại đã sao chép được tín hiệu của hệ thống cảm biến trên xe taxi rồi chế tạo thành thiết bị gian lận.

Một sản phẩm chỉ tốn khoảng 75 nghìn đồng để sản xuất nhưng có thể gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Nếu không bị phát hiện kịp thời, loại thiết bị này hoàn toàn có thể tiếp tục được cải tiến để can thiệp vào nhiều hệ thống quản lý điện tử khác trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Trao đổi với phóng viên về vụ án, Trung tá Đỗ Đức Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi cho biết, điểm đặc biệt của chuyên án nằm ở việc đối tượng đã lợi dụng kiến thức về công nghệ thông tin và viễn thông để nghiên cứu, chế tạo thiết bị có khả năng can thiệp trực tiếp vào hệ thống quản lý, giám sát vận hành của doanh nghiệp. Khác với các hành vi gian lận truyền thống, thiết bị được chế tạo có kích thước nhỏ gọn, dễ cất giấu, hoạt động trên nguyên lý kỹ thuật chuyên sâu và được quảng bá, giao dịch chủ yếu trên môi trường mạng, khiến công tác phát hiện, đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

"Để bóc gỡ đường dây này, lực lượng Công an đã phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ nghiên cứu trên không gian mạng, theo dõi hoạt động giao dịch thực tế đến phân tích chuyên sâu các thiết bị điện tử thu giữ nhằm giải mã nguyên lý hoạt động và phương thức phạm tội của các đối tượng. Đây là phương thức, thủ đoạn mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật", Trung tá Đỗ Đức Phúc nhấn mạnh.

Các đối tượng trong vụ án tại Công an phường Phúc Lợi

Chiến công của Công an phường Phúc Lợi không chỉ dừng lại ở việc bóc gỡ một đường dây sản xuất thiết bị gian lận cước taxi. Đó còn là cuộc đấu trí với một phương thức phạm tội công nghệ mới, góp phần ngăn chặn nguy cơ những "chiếc hộp đen" điện tử tiếp tục len lỏi vào đời sống số và trở thành công cụ tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trên phạm vi cả nước.

Vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng. Nhưng với những người trực tiếp tham gia phá án, thành công lớn nhất chính là kịp thời chặn đứng một xu hướng phạm tội mới ngay từ khi nó còn đang manh nha phát triển.