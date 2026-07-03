"Ba Nhất" trong hành trình tìm lại tên các anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN - Ngày 2-7, tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Công an phường Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Ngay từ sáng sớm, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại điểm thu nhận mẫu. Phần lớn là những người cao tuổi, mang theo niềm hy vọng sau nhiều năm mong mỏi có thể góp phần tìm lại danh tính người thân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ Công an phường Ba Đình hỗ trợ người già đến điểm thu nhận mẫu ADN

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Công an phường Ba Đình đã chủ động rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện thu nhận mẫu, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Rất nhiều trường hợp người dân khó khăn đi lại được hỗ trợ

Trong suốt quá trình tổ chức, cán bộ, chiến sĩ Công an phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin và thực hiện lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, thuận lợi.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn tận tình hỗ trợ, giải đáp những băn khoăn của các gia đình, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp tại điểm thu nhận mẫu. Với nhiều thân nhân liệt sĩ, việc tham gia lấy mẫu ADN không chỉ là thực hiện một thủ tục, mà còn là gửi gắm niềm tin vào khoa học, vào nỗ lực của các cơ quan chức năng trong hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Cán bộ chiến sỹ tận tình thu nhận từng mẫu ADN

Hoạt động lần này cũng là dịp để Công an phường Ba Đình tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua "Ba Nhất" với phương châm "Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất". Tinh thần ấy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ sự chu đáo trong khâu chuẩn bị, tận tâm trong quá trình hướng dẫn, đến thái độ gần gũi, trách nhiệm với từng người dân đến làm thủ tục.

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đó là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần giúp nhiều gia đình có thêm hy vọng được đón người thân trở về sau nhiều thập kỷ xa cách.

Công an phường Ba Đình hỗ trợ nước uống cho người dân

Bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm và giàu tính nhân văn, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình đang góp phần cùng lực lượng Công an Thủ đô thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của đất nước.