Bỏ quên vali giữa phố Quán Thánh, du khách Nepal xúc động nhận lại tài sản từ công an phường

ANTD.VN - Vào khoảng 20 giờ ngày 16/6, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) tiếp nhận tin báo của một công dân về việc phát hiện 01 chiếc vali bị bỏ quên trước cửa nhà số 02 phố Quán Thánh từ khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày nhưng chưa xác định được chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Công an phường Ba Đình đã nhanh chóng có mặt, tiếp nhận chiếc vali để bảo quản an toàn, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh nhằm tìm chủ sở hữu.

Qua quá trình rà soát, xác minh, lực lượng Công an xác định chủ sở hữu chiếc vali là anh Bishal Rai, sinh năm 1996, quốc tịch Nepal. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, anh Bishal Rai đã có mặt tại trụ sở Công an phường Ba Đình để làm việc.

Anh Bishal Rai vui mừng nhận lại tài sản và lá thư cảm ơn đầy xúc động

Tại đây, anh Bishal Rai cho biết do sơ suất của đơn vị vận chuyển hành lý nên chiếc vali của anh đã bị bỏ quên tại khu vực phố Quán Thánh. Trong thời gian tự tìm kiếm, anh không có bất kỳ thông tin nào về hành lý cho đến khi được Công an phường Ba Đình chủ động liên hệ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an phường Ba Đình đã trao trả nguyên vẹn chiếc vali cùng toàn bộ tài sản bên trong cho anh Bishal Rai. Xúc động khi nhận lại tài sản, anh đã bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và chuyên nghiệp của lực lượng Công an phường Ba Đình trong việc nhanh chóng hỗ trợ, giúp anh tìm lại tài sản bị thất lạc.

Việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản cho người nước ngoài không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và du khách, mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh trên địa bàn phường Ba Đình.