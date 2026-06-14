Giữa dòng người hối hả, các chiến sĩ Công an trở thành điểm tựa của người cao tuổi

ANTD.VN - Hình ảnh cán bộ Công an phường Ba Đình (Hà Nội) ân cần trò chuyện, dìu đỡ một cụ bà lớn tuổi ngồi nghỉ bên đường đã khiến nhiều người dân xúc động. Đó không phải một vụ việc lớn, nhưng lại là câu chuyện đẹp về tinh thần "vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an cơ sở.

Khoảng 15 giờ..., trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình trên địa bàn, Đại uý Nguyễn Tiến Quang - Phó trường CAP Ba Đình phát hiện tại ngã tư Hoàng Diệu - Cao Bá Quát có cụ bà khoảng 90 tuổi có biểu hiện không nhớ đường về nhà, cần nhờ công an phường giúp đỡ.

Các chiến sỹ phát hiện cụ Phương mệt lả bên đường

Nhận chỉ đạo, Đại úy Khổng Ngọc Sơn, Tổ CSTT Công an phường Ba Đình nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện cụ bà đang ngồi bệt bên đường trong tình trạng mệt mỏi, không còn đủ sức để tiếp tục di chuyển.

Qua thăm hỏi, lực lượng Công an xác định cụ là bà Phạm Thị Phương, sinh năm 1945, trú tại ngõ 36 Cao Bá Quát, phường Ba Đình. Gia đình chỉ có hai ông bà già sinh sống cùng nhau, sức khỏe đều yếu. Trong lúc đi ra ngoài, do tuổi cao, bệnh tật và thời tiết oi nóng, cụ bà bị kiệt sức, không thể tự đi về nên đành ngồi nghỉ ngay bên đường.

Đại úy Khổng Ngọc Sơn, Tổ CSTT Công an phường Ba Đình ân cần thăm hỏi cụ Phương

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của cụ không bảo đảm, các cán bộ Công an đã nhanh chóng đến động viên, chăm sóc sức khỏe ban đầu và trò chuyện để nắm thông tin. Khi biết cụ sống cùng chồng già, cả hai đều tuổi cao, sức yếu, các anh đã đưa cụ về tận nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, người chồng già nhìn thấy vợ mình được các chiến sĩ Công an dìu vào đã không giấu được niềm xúc động. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ một ánh mắt nhẹ nhõm, một cái nắm tay run run và lời cảm ơn chân thành cũng đủ nói lên sự biết ơn của gia đình trước nghĩa cử đẹp của lực lượng Công an cơ sở.

Cụ Phương trở về nhà an toàn trong tiếng cười của người thân và niềm vui của các chiến sỹ công an

Giữa những bộn bề của công việc giữ gìn an ninh trật tự, hình ảnh các cán bộ Công an phường Ba Đình cúi xuống đỡ lấy đôi bàn tay gầy guộc của một cụ già, kiên nhẫn trò chuyện và đưa cụ về nhà an toàn đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Đó không chỉ là trách nhiệm của người thực thi công vụ, mà còn là sự sẻ chia rất đời thường, rất nhân văn.

Có những việc làm không tạo nên chiến công lớn, nhưng lại sưởi ấm lòng người. Và chiều 14/6 ấy, giữa phố phường Ba Đình, hình ảnh những người chiến sĩ Công an lặng lẽ giúp một cụ bà 81 tuổi tìm đường về nhà đã trở thành một khoảnh khắc đẹp, lan tỏa tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", bằng sự tận tụy và tình người giản dị nhất.