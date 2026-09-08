Việt Nam giành giải Ba tại cuộc thi âm nhạc quốc tế

ANTD.VN - Ngô Châu Anh, sinh viên của Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giành giải Ba cuộc thi âm nhạc quốc tế - Echo of the Nomads 2026, vừa diễn ra tại Kyrgyzstan.

Echo of the Nomads 2026 International Ethno-Hit contest là cuộc thi ca hát mang phong cách dân gian đương đại quốc tế diễn ra trong khuôn khổ World Nomad Games lần thứ 6 tại Kyrgyzstan, với sự tham gia của 20 thí sinh đại diện cho 19 quốc gia.

Cuộc thi hướng tới việc thúc đẩy sự gặp gỡ, giao thoa của các nền văn hóa thông qua âm nhạc, tôn vinh di sản phong phú của các quốc gia trên thế giới.

Thí sinh Ngô Châu Anh với phần biểu diễn tại cuộc thi Echo of the Nomads 2026

Tham dự cuộc thi, Châu Anh chọn xẩm, sáo trúc và những yếu tố của âm nhạc dân gian Việt Nam cho bài biểu diễn đầu tiên. Phần trình diễn giàu cảm xúc, được Ban tổ chức nhận định là một ví dụ sinh động về khả năng mang vốn dân tộc lên sân khấu quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc riêng, đồng thời tiếp cận những lớp khán giả mới.

Trên sân khấu, Châu Anh tỏa sáng với chất giọng sáng và khả năng trình diễn sáo trúc. Ít ai biết rằng, trước bài biểu diễn, cô đã gặp phải trục trặc kỹ thuật. Dù vậy, điều này không làm nghệ sĩ trẻ mất tự tin mà càng làm rõ hơn bản lĩnh sân khấu của Ngô Châu Anh.

Màn biểu diễn của Ngô Châu Anh với ca khúc “My heart will go on”

Bài biểu diễn thứ hai là “My heart will go on”, ca khúc nổi tiếng của danh ca Celine Dion, với sự kết hợp của tiếng sáo trúc Việt Nam.

Với giải thưởng tại một sân chơi quốc tế, nghệ sĩ trẻ Ngô Châu Anh đã góp phần đưa tiếng hát, âm nhạc, bản sắc Việt Nam đến với thế giới.

Ngô Châu Anh trong niềm vui giành giải thưởng của cuộc thi

Ngô Châu Anh đang theo học hai chuyên ngành: Thanh nhạc và Sáo trúc trong chương trình Tài năng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế như: SEA Games 31, chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Cộng hoà Séc, Áo, Thuỵ Sĩ…

Đặc biệt, cô là thành viên trẻ tuổi nhất của Đoàn công tác số 12 tới thăm, biểu diễn tại các cụm đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Cô được trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa.