Đặt lên hàng đầu chất lượng, hiệu quả và tính ổn định đối với hệ thống camera AI phục vụ đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN -Ngày 11-8, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Lễ giao thầu dự án Triển khai hệ thống Camera AI giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố.

Tham dự chương trình có đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP; đại diện Tổng Công ty viễn thông Mobifone và đại diện các công ty được giao thầu dự án.

Thực hiện Quyết định số 2105 ngày 20/4/2026 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 05 điểm nghẽn của Thành phố; Quyết định số 3479 ngày 11/7/2026 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 05 điểm nghẽn của Thành phố, CATP đã khẩn trương triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định;

Theo đó, ngày 04/8/2026, CATP ban hành Quyết định số 6271 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 05 điểm nghẽn của Thành phố. Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, các nhà thầu đã có văn bản đề nghị tham gia thực hiện các gói thầu của dự án. Căn cứ hồ sơ, đề xuất của các nhà thầu và các quy định có liên quan, CATP đã xem xét, quyết định giao thầu cho các nhà thầu để triển khai thực hiện.

Thượng tá Lê Hải Anh, Đội trưởng Đội Kế hoạch, đầu tư – Phòng Hậu cần CATP báo cáo tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thượng tá Lê Hải Anh, Đội trưởng Đội Kế hoạch, đầu tư – Phòng Hậu cần CATP đã trình bày tóm tắt phụ lục các gói thầu thuộc dự án, trong đó làm rõ phạm vi, nội dung công việc, yêu cầu và tiến độ thực hiện đối với từng gói thầu.

Đại diện các phòng chức năng CATP phát biểu tại buổi lễ

Trên cơ sở nội dung được trình bày, đại diện các phòng chức năng CATP đã trao đổi, đặt câu hỏi và đề nghị đại diện các nhà thầu làm rõ một số nội dung liên quan đến phương án tổ chức triển khai, nhân lực, trang thiết bị, năng lực thực hiện, tiến độ, yêu cầu kỹ thuật cũng như phương án phối hợp trong quá trình thực hiện các gói thầu.

Đại diện các nhà thầu phát biểu tại buổi lễ

Đại diện các nhà thầu đã lần lượt giải đáp các nội dung được CATP đặt ra; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với CATP và các đơn vị liên quan, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc triển khai các gói thầu đúng yêu cầu, chất lượng và tiến độ đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện, bảo đảm sự chính xác, thống nhất và chặt chẽ trong từng khâu của dự án, từ xây dựng hồ sơ, tổ chức thi công đến kiểm tra và nghiệm thu. Các đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm công tác nghiệm thu rõ ràng, minh bạch, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết; xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian thực hiện và mốc hoàn thành. Đồng thời, xây dựng cơ chế theo dõi, báo cáo kết quả theo tuần, theo tháng để CATP thường xuyên giám sát, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trong quá trình thi công, phải đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân và các lực lượng tham gia thực hiện dự án.

“Mục tiêu cuối cùng của việc triển khai hệ thống camera AI là phục vụ nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hỗ trợ giải quyết những vấn đề thực tiễn của Thành phố. Vì vậy, các đơn vị phải đặt yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và tính ổn định của hệ thống lên hàng đầu, bảo đảm dự án khi hoàn thành thực sự phát huy hiệu quả, phục vụ tốt công tác của lực lượng Công an và nhu cầu chính đáng của Nhân dân” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.