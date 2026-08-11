ĐBQH đề xuất áp dụng biện pháp để thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%

ANTD.VN - Theo đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc, việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế cần phân biệt rõ tỷ lệ thu hồi tài sản thực tế với tỷ lệ bảo đảm thu hồi trong giai đoạn điều tra...

Đại biểu Lê Văn Đông (đoàn TP HCM) phát biểu thảo luận

Chiều 11-8, Quốc hội thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), của Tòa án nhân dân (TAND) và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án).

Qua thảo luận, đa số ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14

Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Cụ thể tại Khoản 1, Điều 2 Dự thảo Nghị quyết quy định: "Không để xảy ra trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ không đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, tích cực xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và vụ án đang tạm đình chỉ; kịp thời phục hồi giải quyết, phục hồi điều tra khi lý do tạm đình chỉ không còn; phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ việc, vụ án tạm đình chỉ so với năm trước…”.

Đại biểu Lê Văn Đông (đoàn TP HCM) nhất trí với việc phải siết chặt quản lý tạm đình chỉ để chống bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, việc ấn định tỷ lệ giảm 5%, theo đại biểu Đông, là chưa phù hợp. Vị đại biểu này cho rằng, muốn giảm án tạm đình chỉ, các cơ quan tiến hành tố tụng phải hạn chế việc ra quyết định tạm đình chỉ mới và tăng cường phục hồi các vụ việc đang tạm đình chỉ.

Tuy nhiên, thực tế có những đơn vị trong năm đã tập trung giải quyết dứt điểm và đảm bảo căn cứ pháp luật để giảm đáng kể số vụ việc tạm đình chỉ, nhưng đến thời điểm năm công tác mới lại phát sinh các căn cứ phải ra quyết định tạm đình chỉ mới. Do vậy, rất khó thực hiện đảm bảo việc giảm 5% vụ việc, vụ án mỗi năm theo dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Lê Văn Đông đề xuất Quốc hội xem xét, không ấn định tỷ lệ % giảm án tạm đình chỉ mà quy định: không để xảy ra trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ không đúng quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên rà soát, xác minh tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và vụ án đang tạm đình chỉ, kịp thời phục hồi giải quyết, phục hồi điều tra khi lý do tạm đình chỉ không còn.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Phú Thọ) phát biểu thảo luận

Liên quan đến chỉ tiêu thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Phú Thọ) cho rằng, cần phân biệt rõ tỷ lệ thu hồi tài sản thực tế với tỷ lệ bảo đảm thu hồi trong giai đoạn điều tra.

Theo đại biểu, trong giai đoạn điều tra, kết quả cần được đánh giá trên cơ sở tiền, tài sản đã được phát hiện, xác minh, truy tìm, tạm giữ, phong tỏa, kê biên. Việc thu hồi, trả lại hoặc xử lý tài sản còn phụ thuộc vào kết quả truy tố, xét xử và thi hành án.

Vì vậy, đại biểu đề nghị các cơ quan điều tra, thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, VKSND, TAND và cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý và áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt trên 60%. Trong đó, tại giai đoạn điều tra, tỷ lệ bảo đảm thu hồi tiền, tài sản đạt từ 65% trở lên trong tổng tỷ lệ 60% nêu trên.