Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành quy chế làm việc mới theo quy định.

Theo quy chế mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam làm việc theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Quy chế nhấn mạnh đến việc phân cấp, giao nhiệm vụ phải đảm bảo nguyên tắc: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả".

Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính, các đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng được phân công để tuyệt đối tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

Quy chế nghiêm cấm viên chức, người lao động né tránh, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền của mình lên cấp trên hoặc sang đơn vị khác khi chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm xử lý theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy chế mới, nâng cao hiệu quả công việc và chuyển đổi số toàn diện qua hệ thống quản lý và đánh giá tự động. (Ảnh: BHXH Việt Nam)

Một trong những đột phá lớn của Quy chế 2026 là yêu cầu bắt buộc thực hiện mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin và báo cáo thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam (trừ tài liệu mật).

Dữ liệu cập nhật trên hệ thống này sẽ trở thành căn cứ pháp lý để: Theo dõi, đôn đốc, phát cảnh báo chậm tiến độ và truy vết trách nhiệm xử lý; Chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) tự động và chính xác; Đánh giá mức độ hoàn thành công việc, xếp loại chất lượng viên chức và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Quy chế nêu rõ, việc đánh giá nhân sự phải căn cứ vào chất lượng và hiệu quả thực tế của công việc, tuyệt đối không đánh giá hình thức hoặc thuần túy dựa theo các quy trình kỹ thuật.

Viên chức không cập nhật hoặc cập nhật chậm tiến độ trên hệ thống sẽ tự động bị xem là chưa hoàn thành nhiệm vụ và phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật như phê bình, hạ bậc thi đua hoặc điều chuyển vị trí công tác.

Nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, BHXH Việt Nam đưa ra quy định về việc tổ chức hội nghị và cuộc họp. Tỷ lệ các cuộc họp trực tuyến bắt buộc phải chiếm từ 60% trở lên trong tổng số hội nghị cả năm. Thời gian họp cũng được giới hạn nghiêm ngặt: Hội nghị quán triệt không quá 1/2 ngày, hội nghị chuyên môn không quá 1 ngày.

Phương thức điều hành chuyển sang thảo luận, giải quyết vướng mắc, nghiêm cấm việc đọc lại báo cáo và cấm tuyệt đối việc kết hợp hội họp với tham quan du lịch, nghỉ mát.

Đối với công tác tiếp công dân, Giám đốc BHXH Việt Nam sẽ tiếp định kỳ hàng tháng. Tại địa phương, Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở.

Nếu để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp lên Trung ương do thiếu trách nhiệm trong xử lý, Giám đốc BHXH tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc BHXH Việt Nam.