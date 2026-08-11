ANTD.VN - Hưởng ứng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), Chi đoàn Công an xã Chuyên Mỹ, Hà Nội tổ chức giao hữu bóng đá với Chi đoàn Công an xã Phú Xuyên.

Ngày 10/8, Công an xã Chuyên Mỹ phối hợp đoàn Thanh niên xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2026 trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, cuộc thi có tên “Sáng tạo video clip tuyên truyền về an toàn giao thông”. Đối tượng dự thi là tất cả các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn xã Chuyên Mỹ; mỗi tổ chức, cơ sở Đoàn tham gia 1 video clip. Nội dung các tác phẩm tập trung tuyên truyền việc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; bảo đảm an toàn giao thông khu vực cổng trường; đồng thời giới thiệu những mô hình, gương người tốt, việc tốt và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Các đại biểu dự hội nghị

Các video dự thi được khuyến khích thực hiện với hình thức sáng tạo, gần gũi, dễ tiếp cận, có nội dung tuyên truyền rõ ràng, hấp dẫn; có âm thanh, hình ảnh phù hợp để truyền tải nội dung đến người xem.

Đoàn xã triển khai nội dung kế hoạch

Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên và Công an xã Chuyên Mỹ đề nghị các 22 chi đoàn, Đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng, chủ động xây dựng các video có nội dung thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương; qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn xã Chuyên Mỹ.

Đại diện Công an xã hướng dẫn một số nội dung về quy định an toàn giao thông khi tham gia cuộc thi

Cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền về an toàn giao thông được tổ chức nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, qua đó góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân.