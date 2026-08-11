Học sinh Việt Nam “ẵm” 7 huy chương tại IOAI

ANTD.VN - Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026 trở về nước sau khi giành 7 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Năm nay, Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế có 108 đội tuyển Quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với 471 học sinh tranh tài ở nội dung lập trình AI cá nhân.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham dự và 7 em đoạt huy chương. Trong đó, Nguyễn Viết Trung Nhân và Nguyễn Hữu Tuấn - trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành huy chương Vàng; Nguyễn Anh Hùng, cùng trường, giành huy chương Bạc.

4 huy chương Đồng thuộc về các em Phan Đình Triết - trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng; Lê Minh Quân - trường THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Đồng Nai; Hà Gia Minh - trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Lê Duy Khang - trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM.

Học sinh Việt Nam giành 7 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Với 7/8 học sinh đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng, Đội tuyển Việt Nam đã có kết quả tích cực ngay trong năm đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức tuyển chọn Đội tuyển Quốc gia tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế, khẳng định năng lực cạnh tranh của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ mới.

Chia sẻ sau khi cùng đội tuyển trở về nước, TS Trần Quốc Long - Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trưởng đoàn Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế của Việt Nam cho biết, công tác tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển năm nay được Bộ GD&ĐT chủ động triển khai qua 2 vòng.

Vòng 1 có 1.188 học sinh đến từ 34 tỉnh, TP tham gia thi trực tuyến, từ đó lựa chọn 246 học sinh vào vòng 2. Tại vòng 2, học sinh trực tiếp lập trình trên máy tính với nội dung, hình thức và mức độ khó tiệm cận Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế. Qua vòng thi này, 8 học sinh xuất sắc được lựa chọn vào Đội tuyển Quốc gia.

Sau khi được tuyển chọn, các thành viên đội tuyển tiếp tục trải qua gần ba tuần huấn luyện, từ ngày 10/7 đến trước khi lên đường dự thi ngày 31/7.

Theo TS Trần Quốc Long, đề thi IOAI năm nay được các đoàn đánh giá khó và có tính sáng tạo cao. Thí sinh phải thực hiện các công đoạn của một sản phẩm trí tuệ nhân tạo, từ chuẩn bị dữ liệu, xây dựng mô hình đến kiểm thử, đồng thời phải vận dụng cả kiến thức cơ bản, nâng cao và kỹ năng tối ưu hiệu năng mô hình.

Đáng chú ý, thứ hạng của các học sinh trong quá trình tuyển chọn trong nước khá tương đồng với kết quả tại kỳ thi quốc tế.

“Đây mới chỉ là bước đầu” - TS Trần Quốc Long nhận định và cho rằng học sinh Việt Nam còn nhiều tiềm năng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khi AI từng bước được đưa vào hệ thống giáo dục, phong trào học tập, nghiên cứu được mở rộng sẽ tạo thêm cơ hội phát hiện nhiều học sinh có năng lực, qua đó nâng cao chất lượng nguồn tuyển và hướng tới những thành tích cao hơn.

Thành tích của Đội tuyển Việt Nam tại IOAI 2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kết quả này không chỉ cho thấy năng lực tiếp cận những lĩnh vực công nghệ mới của học sinh Việt Nam mà còn mở ra thêm cơ sở thực tiễn cho việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về trí tuệ nhân tạo.

Bộ GD&ĐT đang định hướng tiếp tục thúc đẩy việc đưa Trí tuệ nhân tạo trở thành môn thi chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia trong thời gian tới, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực có năng lực về AI, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.