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Chính trị - Xã hội

Số biên chế tiết kiệm được do sắp xếp trường lớp tương đương số giáo viên đang thiếu

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Duy Anh

ANTD.VN - Tính đến tháng 6/2026 cả nước thiếu 104.516 giáo viên trong biên chế so với định mức, Bộ GD-ĐT dự kiến số biên chế tiết kiệm được do sắp xếp trường lớp sẽ tương đương số đang thiếu.

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Tính đến tháng 6/2026 cả nước thiếu 104.516 giáo viên trong biên chế

Năm học 2025-2026, cả nước có 1.277.297 giáo viên mầm non, phổ thông và 98.477 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Chính phủ đã ban hành chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Bộ GDĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tuyển dụng, điều động, ký hợp đồng để bảo đảm đủ giáo viên cho năm học mới; mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ và vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến - tính đến tháng 6/2026 cả nước thiếu 104.516 giáo viên trong biên chế so với định mức (hiện có 48.374 giáo viên hợp đồng) do số học sinh tăng theo dân số tự nhiên và cơ học, thừa - thiếu giáo viên cục bộ chưa được điều tiết kịp thời, định mức tăng khi mở rộng lớp học 2 buổi và nhiều địa phương chậm tuyển dụng.

Chuẩn bị cho năm học mới, Bộ GDĐT đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp, hình thành các trường liên cấp, liên xã (thí điểm tại 15 tỉnh xong trước 30/8/2026, triển khai toàn quốc xong trước 30/4/2027), yêu cầu giảm ít nhất 30% số trường, chuyển đổi số vị trí việc làm dôi dư sang biên chế giáo viên.

Bộ GDĐT hoàn thành sửa đổi định mức giáo viên trước 30/8. Dự kiến, số biên chế tiết kiệm được do sắp xếp trường lớp và điều chỉnh định mức sẽ tương đương số biên chế đang thiếu hiện nay.

Đề nghị các địa phương chủ động rà soát, tuyển dụng hết chỉ tiêu, bố trí kinh phí ký hợp đồng; điều động giáo viên và sử dụng biên chế linh hoạt, dạy liên trường; bố trí, bồi dưỡng công chức phụ trách giáo dục có chuyên môn ở cấp xã.

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Từ khóa:

#Sắp xếp trường lớp

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