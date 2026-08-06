"Làm không tốt việc sắp xếp cơ sở giáo dục sẽ ảnh hưởng lớn đến học sinh"

ANTD.VN - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai sắp xếp, tổ chức cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở GD&ĐT đã trao đổi, nêu kiến nghị liên quan sắp xếp, tổ chức cơ sở giáo dục công lập tại các địa phương nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Đảm bảo cơ hội học tập cho mọi học sinh

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT - Phạm Ngọc Thưởng cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức cơ sở giáo dục công lập không tránh khỏi những tác động đối với đội ngũ nhà giáo.

“Nếu chúng ta làm không tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, ảnh hưởng lớn đến các em học sinh”, Thứ trưởng nhận định.

Nhấn mạnh thời gian hoàn thành sắp xếp là trước khi bắt đầu năm học mới, chuẩn bị cho khai giảng, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý:“Khai giảng không phải chỉ quan trọng ở tổ chức một buổi lễ mà quan trọng hơn là chúng ta nhìn lại đã làm được gì cho học sinh, cho giáo viên? Có những thay đổi, đột phá nào trong một năm qua? Khai giảng năm nay khác khai giảng năm trước như thế nào?”.

Thứ trưởng đề nghị các sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương, cập nhật số liệu báo cáo theo đúng quy định.

Việc triển khai, tổ chức, quản trị mô hình trường học sau sáp nhập phải được đánh giá qua thực tiễn, dự báo những việc phát sinh trong quá trình triển khai, đánh giá tác động đầy đủ, có lộ trình, rút kinh nghiệm, bảo đảm tính ổn định, đúng tiến độ.

Sau sắp xếp, dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục

Theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối (tương ứng 45,7%).

Dự kiến, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm, tương ứng 45,7%.(Ảnh: H.Đ)

Việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các địa điểm dạy học cần thiết cơ bản được duy trì, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Mô hình mới cần bảo đảm một pháp nhân, một hệ thống quản trị và trách nhiệm giải trình; phân công rõ người phụ trách từng phân hiệu, điểm trường...

Trọng tâm sau sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà phải bảo đảm các cơ sở giáo dục vận hành ổn định, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Ngành Giáo dục phải công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ và nhân dân, bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ổn định trước năm học 2026-2027.