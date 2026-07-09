Kịp thời cứu thanh niên có ý định tiêu cực trên Thăng Long

ANTD.VN - Ngày 9-7, Các lực lượng y tế, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội vừa phối hợp giải cứu an toàn một thanh niên có biểu hiện bất thường, đang có ý định nhảy từ cầu Thăng Long.

Công an xã Thiên Lộc và lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp cứu nam thanh niên

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 9-7 nhận được tin báo có một thanh niên (khoảng gần 30 tuổi) ngồi vắt vẻo trên một trụ cầu thuộc khu vực tầng 2 cầu Thăng Long, xã Thiên Lộc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt.

Mặc dù khu vực trên có hệ thống giao thông hỗn hợp đường sắt và đường bộ, nhưng cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng triển khai giăng lưới phía dưới đề phòng bất trắc. Công an xã Thiên Lộc cùng Đội Cảnh sát giao thông số 6 và số 15 phân luồng giao thông 2 đầu cầu. Xe cứu thương của Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cũng có mặt sẵn sàng phối hợp.

Sau thời gian cố gắng thuyết phục không thành, nam thanh niên có biểu hiện bất thường bất ngờ nhảy từ khoảng cách hơn 5m xuống khu vực đường sắt. Rất may, nhờ chủ động phương án giăng lưới cứu nạn, các lực lượng chức năng đã cứu sống được thanh niên trên, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Thông tin ban đầu, thanh niên tên là N.V.T (SN 1993) quê ở Phú Thọ.