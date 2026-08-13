Hơn 140 điểm 10 môn Toán và vụ án gây xôn xao ở Tuyên Quang

ANTD.VN - Hơn 140 điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang gây xôn xao dư luận bởi sự bất thường về điểm. Từ những nghi vấn ban đầu, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm trong quá trình tổ chức kỳ thi. Đến nay, hàng loạt cá nhân bị khởi tố, trở thành bị can.

Toàn cảnh vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán đến hàng loạt bị can ở Tuyên Quang

Ngày 1/7: Bộ GD&ĐT công bố điểm thi. Có hơn 140 điểm 10 môn Toán tại trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 môn Toán toàn tỉnh.

Ngày 3/7: Hiệu trưởng cho biết hơn 140 điểm 10, nhưng chỉ có 35 học sinh chuyên Toán. Bộ GD&ĐT cử đoàn kiểm tra.

Chiều 3/7: Đại diện Sở GD&ĐT Tuyên Quang xác nhận toàn bộ giám thị coi thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến từ 3 trường khác nhau và không có giáo viên trường chuyên tham gia coi thi tại đây. Cơ quan chức năng xác minh.

Ngày 4/7: UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng. Rút toàn bộ bài 10 điểm để kiểm tra.

Ngày 5/7: Giữ khẩn cấp giáo viên Nguyễn Hà Duy. Bộ GD&ĐT nhận định vấn đề nằm ở khâu coi thi.

Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Ngày 7/7: Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát kết quả thi trên cả nước.

Ngày 8/7: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy.

Ngày 9/7: Tỉnh ủy Tuyên Quang họp báo:

Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng chỉ đạo Nguyễn Hà Duy vào phòng thi chỉ bài cho thí sinh.

Khởi tố 4 bị can, xác định động cơ là vì thành tích.

Đề xuất cho 328 thí sinh thi lại môn Toán.

Ngày 13/7: Khởi tố thêm 15 bị can.

Ngày 15/7: Khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngày 17/7: Khởi tố giáo viên Nguyễn Thị Diệu Thúy - THPT chuyên Tuyên Quang. Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Đến nay, đã có 29 bị can, trong đó, 25 người chưa công bố danh tính.

Hai thí sinh tự do không đăng ký thi lại

Chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, Chủ tịch hội đồng thi đã có những chia sẻ liên quan việc tổ chức thi lại cho các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã giao trường THPT chuyên Tuyên Quang rà soát đến từng thí sinh trước kỳ thi lại. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong 6 thí sinh tự do, có 4 thí sinh xác nhận tham dự, còn 2 thí sinh không đăng ký thi lại. Theo thông tin rà soát, 2 thí sinh này hiện là sinh viên của các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.

Theo phương án tổ chức thi, các thí sinh thi lại được bố trí 15 phòng thi. Địa điểm thi được tổ chức 1 điểm thi tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Về lịch thi, chiều ngày 13/8, thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Ngày 14/8, buổi sáng thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Chiều thi môn Toán, thời gian 90 phút. Ngày 15/8, buổi sáng thí sinh làm 2 bài thi 2 môn tự chọn, thời gian 50 phút/môn; Buổi chiều dự phòng.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh. (Ảnh: Đức Hạnh)

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh kiểm tra hệ thống phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng coi thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi và hệ thống camera giám sát.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và lực lượng phục vụ kỳ thi cũng được rà soát. Qua kiểm tra, các điều kiện phục vụ kỳ thi cơ bản đã hoàn tất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thi và các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm; tiếp tục kiểm tra kỹ từng khâu, phân công rõ nhiệm vụ và chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh.

Nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tính độc lập và khách quan; Công tác bảo đảm an ninh, an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu kỳ thi lại được tổ chức chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.