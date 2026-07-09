ANTD.VN - Từ 1/7, cả nước có hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng thêm 8% lương so với thời điểm tháng 6/2026.

Khoảng 2 triệu công chức, viên chức được tăng lương từ tháng 7/2026

Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, Chính phủ đã ban hành các nghị định sửa đổi quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương 8% so với thời điểm trước ngày 1/7.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực, còn hơn 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường. Từ ngày 1/1, mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng bình quân 7,2%, góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động.

Về BHXH, theo số liệu thống kê, ước tính hết 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có khoảng 21,7 triệu người tham gia BHXH, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 2,65 triệu người, tăng 40,06%. Số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được tăng lương, trợ cấp từ 1/7 khoảng 3,55 triệu người, tăng 5,98%.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 về cải cách BHXH trình Ban Chấp hành Trung ương theo quy định; tham mưu chính sách cải cách BHXH nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người lao động, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đồng bộ, bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ tạo việc làm, nhất là cho đối tượng lao động yếu thế; xây dựng chính sách thích ứng già hóa dân số nhanh, đề án kinh tế bạc; triển khai có hiệu quả chương trình tạo việc làm bền vững cho thanh niên, lao động nông thôn, lao động đô thị phi chính thức, lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lao động bị tác động bởi chuyển đổi số, tự động hóa, lồng ghép chính sách việc làm công trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.