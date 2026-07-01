Quán quân "Tuyệt đỉnh song ca nhí" Nguyễn Quốc Linh tái xuất bằng đêm nhạc riêng

ANTD.VN - Ca sĩ Nguyễn Quốc Linh vừa trở lại với đêm nhạc “Lưu bút ngày mưa” mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt, một trong những ca khúc từng làm nên dấu ấn của “Cậu bé Mưa chiều miền Trung” Nguyễn Quốc Linh cũng được thể hiện lại, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Đêm nhạc kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến những khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng anh suốt nhiều năm qua. Qua đêm diễn, Nguyễn Quốc Linh cho thấy sự trưởng thành trong phong cách biểu diễn cũng như khả năng làm chủ sân khấu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nguyễn Quốc Linh trở lại sau một thời gian hạn chế hoạt động vì lý do cá nhân

Nguyễn Quốc Linh được biết đến từ khi còn rất nhỏ với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc qua những ca khúc mang âm hưởng quê hương, trữ tình. Từ đó, anh không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân và từng ghi dấu ấn khi xuất sắc đăng quang Quán quân "Tuyệt đỉnh Song ca nhí 2019". Tuy nhiên, sau liveshow cá nhân được đầu tư quy mô cách đây tròn một năm, nam ca sĩ bất ngờ hạn chế hoạt động nghệ thuật vì lý do riêng.

Chia sẻ trong đêm diễn, Nguyễn Quốc Linh cho biết anh quyết định trở lại với âm nhạc bằng một chương trình gần gũi để tri ân những khán giả vẫn luôn dõi theo và chờ đợi mình. “Đây là món quà tôi muốn dành tặng những người đã luôn yêu thương, tin tưởng và chưa bao giờ quên Nguyễn Quốc Linh trong suốt thời gian qua”, anh xúc động chia sẻ.

Để chuẩn bị cho lần tái xuất này, Nguyễn Quốc Linh đã dành nhiều thời gian tập luyện kỹ lưỡng cùng ban nhạc Người Sài Gòn nhằm mang đến một chương trình chỉn chu với 20 ca khúc được chọn lọc, tất cả đều được biểu diễn live.

“Tôi mong rằng lời ca tiếng hát của mình sẽ có cơ hội đến với nhiều khán giả hơn nữa. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, mang âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng ở khắp mọi nơi”, Nguyễn Quốc Linh chia sẻ.

Nói về những dự định sắp tới, nam ca sĩ cho biết bên cạnh lịch biểu diễn đang dần trở lại, anh sẽ tiếp tục không ngừng trau dồi, tập luyện để mang đến cho khán giả những phong cách biểu diễn mới mẻ, sáng tạo hơn. Đồng thời, Nguyễn Quốc Linh cũng đang tích cực thu âm nhiều ca khúc mới. Các sản phẩm này sẽ được phát hành trong thời gian sớm nhất như món quà gửi tặng những người đã luôn yêu mến và ủng hộ anh trong suốt chặng đường vừa qua.

Đêm nhạc “Lưu bút ngày mưa” khép lại bằng những tràng pháo tay và nhiều cảm xúc lắng đọng. Đây không chỉ là sự trở lại của một giọng ca từng được yêu mến mà còn mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn của Nguyễn Quốc Linh. Với sự trưởng thành trong giọng hát, sự chỉn chu trong từng tiết mục cùng tình yêu dành cho âm nhạc chưa bao giờ vơi cạn, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những dấu ấn mới của nam ca sĩ trong thời gian tới.