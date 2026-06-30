Bộ VHTT&DL đồng hành cùng dự án phim quảng bá quốc gia "Profile Đất nước của tôi"

ANTD.VN - Chiều nay 30-6 tại Hà Nội, lễ công bố dự án phim quảng bá quốc gia "Profile Đất nước của tôi" ( Vietnam: Beyond Words ) đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Bộ VHTT&DL, Cục Điện ảnh cùng đông đảo chuyên gia, nhà làm phim. Dự án phim được kỳ vọng trở thành tác phẩm quảng bá hình ảnh quốc gia quy mô lớn, hướng đến giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời khơi gợi khát vọng khám phá đất nước hình chữ S thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Có những bộ phim được làm để kể một câu chuyện, cũng có những bộ phim được kỳ vọng trở thành lời mời gọi cả thế giới bước vào hành trình khám phá một đất nước. Đó là mục tiêu mà đạo diễn Lương Đình Dũng và êkíp thực hiện dự án "Profile Đất nước của tôi" hướng tới khi bắt tay xây dựng bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ VHTT&DL cùng Cục Điện ảnh.

Không kể hết mà khơi gợi khát khao khám phá

Không lựa chọn cách giới thiệu Việt Nam bằng những lời thuyết minh hay các lát cắt mang tính liệt kê, "Profle Đất nước của tôi" được tiết lộ là sẽ kể về đất nước bằng cảm xúc và trải nghiệm điện ảnh. Trong khoảng 15 phút, bộ phim sẽ đưa người xem đi qua thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người của cả 34 tỉnh, thành phố, để từ đó khơi dậy mong muốn được đặt chân đến Việt Nam, chứ không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn qua màn ảnh.

Đại diện Cục Điện ảnh cùng êkíp sản xuất và các khách mời tại lễ công bố dự án phim quảng bá quốc gia "Profile Đất nước của tôi"



Đối với đạo diễn Lương Đình Dũng, người trực tiếp đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của dự án, đây không đơn thuần là một bộ phim quảng bá du lịch hay một sản phẩm truyền thông. Thay vào đó, anh cho rằng suốt nhiều năm làm nghề, mình đã kể nhiều câu chuyện bằng điện ảnh, nhưng chưa có câu chuyện nào lớn hơn câu chuyện về chính đất nước mình.

Ý tưởng ấy được anh ấp ủ, nuôi dưỡng từ một suy nghĩ rất giản dị: "Không có bất kỳ ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về Việt Nam". Bởi mỗi con người, mỗi ngôi nhà, mỗi vùng đất, mỗi phong tục hay mỗi khuôn hình đều chứa đựng những câu chuyện riêng. Ghép tất cả những mảnh ghép ấy lại mới tạo nên chân dung đầy đủ của một quốc gia.

"Điện ảnh là sự khai mở. Bộ phim chỉ mở cánh cửa, còn ngôi nhà thì để khán giả tự bước vào khám phá." đạo diễn Lương Đình Dũng

Chính từ cách nhìn đó, cái tên "Profile Đất nước của tôi" được chọn lựa sau rất nhiều lần cân nhắc. Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, êkíp từng nghĩ đến hàng chục phương án như: Việt Nam quê hương tôi, Đất nước của tôi... trước khi quyết định giữ lại từ "Profile" – một cách gọi hiện đại, gần gũi với ngôn ngữ quốc tế nhưng vẫn hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa.

Trong hình hình dung của anh, mỗi con người, mỗi vùng đất, mỗi di sản rồi sẽ trở thành một "trang hồ sơ" của Việt Nam. Cuốn "profile" ấy không khép lại sau khi bộ phim kết thúc, mà sẽ tiếp tục được viết bởi hàng chục triệu người Việt đang sống trong thời đại hôm nay và cả mai sau. Tên tiếng Anh "Vietnam: Beyond Words" cũng ra đời từ chính tinh thần ấy, tức là không có ngôn từ nào diễn đạt hay kể được hết về đất nước này, và nếu như bạn muốn hiểu Việt Nam thì hãy đến Việt Nam. Đó không chỉ là tên phim mà còn là thông điệp xuyên suốt của dự án.

Với đạo diễn Lương Đình Dũng, điện ảnh không có nhiệm vụ kể hết mọi điều về một quốc gia. Điều điện ảnh có thể làm là mở ra một cánh cửa đủ hấp dẫn để khán giả muốn bước tiếp. Bởi vậy, câu hỏi được nhiều người đặt ra tại buổi công bố dự án là: "Liệu 15 phút có quá ngắn để kể về Việt Nam không?" lại không khiến anh băn khoăn nhiều. Bởi theo anh, sẽ không có một bộ phim, một cuốn sách hay thậm chí một series phim dài tập nào có thể bao quát trọn vẹn đất nước có lịch sử hàng nghìn năm cùng nền văn hóa đa dạng như Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông kỳ vọng dự án sẽ là điểm khởi đầu của hành trình lớn hơn và dài hơi hơn trong việc quảng bá vẻ đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Quan điểm ấy cũng là điều Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông kỳ vọng ở dự án ý nghĩa này. Theo đánh giá của đại diện lãnh đạo ngành văn hóa, giá trị của bộ phim không nằm ở việc giới thiệu được bao nhiêu danh lam thắng cảnh hay bao nhiêu di sản, mà ở khả năng tạo ra cảm xúc để người xem muốn đến Việt Nam, muốn trải nghiệm, muốn thưởng thức những điều chỉ có thể cảm nhận bằng chính hành trình của mình.

"Từ việc muốn ngồi trên một chiếc xích lô, ăn một bát phở, đến khám phá văn hóa, con người và những vùng đất phía sau những khuôn hình của bộ phim, đó mới là điều chúng tôi mong muốn." - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đồng thời ông cũng cho rằng bộ phim dài 15 phút chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình lớn hơn. Từ nền tảng đó, sẽ còn nhiều dự án tiếp tục kể sâu hơn về văn hóa, ẩm thực, trang phục, di sản và bản sắc của từng địa phương, góp phần hình thành một hệ thống sản phẩm quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh.

Với Bộ VHTT&DL, dự án "Profile Đất nước của tôi" cũng xuất hiện vào thời điểm có nhiều chuyển động mới của ngành văn hóa và du lịch. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết trong thời gian tới, Bộ sẽ đồng hành với đoàn làm phim trong phạm vi chức năng của mình, từ công tác chuyên môn đến hoạt động quảng bá quốc tế, đồng thời mong muốn các địa phương cũng tích cực phối hợp, tạo điều kiện để đoàn phim ghi lại những giá trị đặc trưng của từng vùng đất.

Ghi hình ở 34 tỉnh thành với hơn 300 gương mặt

Nếu thông điệp cốt lõi của "Profile Đất nước của tôi" là khơi gợi khát khao khám phá Việt Nam, thì điều khiến dự án khác biệt lại nằm ở cách đạo diễn Lương Đình Dũng cùng êkíp lựa chọn kể câu chuyện ấy.

Nam đạo diễn chia sẻ, dự án phim dự kiến được bấm máy vào đầu tháng 10-2026, ghi hình tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố và vùng biển, đảo của Tổ quốc, với sự tham gia của hơn 300 người. Nhưng mục tiêu của anh và êkíp không phải là thực hiện một "catalogue" du lịch hay chạy theo những hình ảnh nổi tiếng nhất ở mỗi địa phương mà điều quan trọng hơn là tìm ra những khuôn hình có khả năng gợi mở bản sắc của từng vùng đất.

Đạo diễn Lương Đình Dũng bày tỏ

"Có nơi chỉ cần một cánh đồng muối, một bảo tàng Chăm hay một khoảnh khắc rất ngắn cũng đủ gợi lên cả một vùng văn hóa. Chúng tôi không tiếp cận theo hướng nơi nào đẹp nhất thì đưa vào, mà phải tìm được điều khiến mỗi địa phương trở nên khác biệt." - đạo diễn "Profile Đất nước của tôi" bộc bạch.

Đó cũng là lý do quá trình chuẩn bị được êkíp xác định từ đầu sẽ là phần việc khó nhất. Mỗi khuôn hình đều cần được nghiên cứu, tham vấn các chuyên gia văn hóa, lịch sử và du lịch để vừa bảo đảm tính đại diện, vừa giữ được tinh thần chung của một bộ phim quảng bá về Việt Nam, thay vì chỉ là tập hợp những cảnh đẹp rời rạc.

Với đạo diễn Lương Đình Dũng, sau nhiều năm theo đuổi điện ảnh, hình ảnh không chỉ là yếu tố nghệ thuật mà còn là một dạng tài sản. Anh gọi đó là "nền kinh tế hình ảnh". Cụ thể, anh quan niệm một khuôn hình đủ đẹp, đủ chân thực có thể tạo nên niềm tin, truyền cảm hứng và thôi thúc người xem tìm đến một vùng đất. Giá trị của điện ảnh vì thế không chỉ nằm trên màn ảnh mà còn có thể góp phần tạo ra giá trị cho văn hóa, du lịch và thương hiệu quốc gia.

Đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ, anh không xem "Profile Đất nước của tôi" là một dự án đơn lẻ. Sau dự án phim này, anh mong muốn tiếp tục thực hiện những dự án chuyên đề về Việt Nam, từ phim về hành trình khám phá y học cổ truyền với ý tưởng "Việt Nam - khu vườn chữa lành của châu Á", đến các tác phẩm về ẩm thực, đời sống hay những giá trị văn hóa bản địa. Theo anh, đó sẽ là những mảnh ghép tiếp tục hoàn thiện "profile" của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm tại buổi công bố dự án là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất điện ảnh. Tuy nhiên, đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng công nghệ không phải yếu tố quyết định giá trị của bộ phim. Theo anh, AI có thể hỗ trợ xử lý hình ảnh, nâng cao chất lượng kỹ thuật, nhưng không thể thay thế cảm xúc hay sự chân thực. Điều anh và êkíp hướng tới vẫn là những thước phim mộc mạc, kỳ vĩ được ghi lại từ chính thiên nhiên và con người Việt Nam.

"Công nghệ có thể làm cho hình ảnh đẹp hơn, nhưng không được dùng để lấp liếm hiện thực. Điều chúng tôi muốn giữ lại là sự chân thành, hiếu khách và vẻ đẹp vốn có của con người Việt Nam." đạo diễn Lương Đình Dũng

Đằng sau những tính toán về kỹ thuật hay quy mô sản xuất, điều đạo diễn mong mỏi nhất lại là khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng kể chuyện của chính người Việt. Anh hình dung, nếu mỗi người đều viết một câu chuyện về quê hương mình, thì hơn 100 triệu người Việt sẽ tạo nên một "profile" khổng lồ của đất nước, một "di sản sống" được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đồng hành với dự án, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhận định, đây là nỗ lực đáng kỳ vọng trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh. Đại diện Cục Điện ảnh cho biết, đơn vị này sẽ hỗ trợ nhà sản xuất về chuyên môn, đồng thời phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác quảng bá đối ngoại.

Một cảnh quay đẹp trong phim "Cha cõng con" do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện

Theo ông, đạo diễn Lương Đình Dũng đã tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh như: "Cha cõng con", "578"...với những khuôn hình giàu cảm xúc về thiên nhiên và con người Việt Nam. Vì vậy, bộ phim mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền tải tình yêu đất nước bằng ngôn ngữ điện ảnh, góp thêm một tác phẩm có giá trị trong hoạt động quảng bá văn hóa của Việt Nam ra thế giới.

Đối với đạo diễn Lương Đình Dũng, phía trước vẫn là một hành trình nhiều áp lực. Anh thừa nhận áp lực và chi phí thực hiện dự án không kém gì các tác phẩm điện ảnh, trong khi khối lượng công việc trải dài trên phạm vi cả nước. Nhưng điều thôi thúc anh không phải quy mô của dự án, mà là vẻ đẹp của chính đất nước mình.

"Tôi bị dẫn dắt bởi vẻ đẹp của đất nước và sẽ chạy theo vẻ đẹp ấy bằng tất cả khả năng của mình." - anh bộc bạch, đồng thời khẳng định đó cũng là điều mà dự án "Profile Đất nước của tôi" muốn gửi gắm. Dự án phim này không phải tham vọng kể hết về Việt Nam trong 15 phút, mà mở ra một hành trình để mỗi con người, mỗi vùng đất và mỗi câu chuyện tiếp tục góp thêm một trang vào "profile" của dân tộc, làm nên một cuốn hồ sơ sống động, được viết bằng ký ức, văn hóa và niềm tự hào của hàng triệu người Việt.