Lễ trao giải VITA Awards 2026 tôn vinh giá trị, thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam

ANTD.VN - Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026 sẽ diễn ra ngày 9/7 tại Ninh Bình với 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục nhằm tôn vinh các địa phương, doanh nghiệp và mô hình phát triển du lịch tiêu biểu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, du lịch xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Du lịch Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2026), Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026 vào ngày 9/7 tại tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh những tập thể, đơn vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành, đồng thời tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Được triển khai theo Đề án tổ chức Giải thưởng VITA Awards giai đoạn 2026 - 2030, VITA Awards năm nay có quy mô toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực của hệ sinh thái du lịch. Các hạng mục xét trao giải không chỉ dành cho các địa phương, điểm đến, làng du lịch mà còn mở rộng tới doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp vận chuyển, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, sáng kiến chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và truyền thông số.

Giải thưởng VITA Awards 2026 nhằm tôn vinh giá trị, lan tỏa thương hiệu, thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam (Ảnh: VietnamTravel).

Theo Ban tổ chức, lễ trao giải năm nay sẽ có 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục được trao cho các doanh nghiệp, đơn vị đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là những tập thể, mô hình được đánh giá có nhiều thành tích nổi bật trong công tác quản lý, xúc tiến du lịch, phát triển điểm đến, xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như ứng dụng đổi mới sáng tạo vào hoạt động du lịch.

Không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, VITA Awards 2026 còn hướng đến mục tiêu khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh. Giải thưởng cũng đề cao các mô hình bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng gắn với phát triển du lịch, góp phần xây dựng ngành Du lịch Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.

Thông qua giải thưởng, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kỳ vọng xây dựng một hệ thống đánh giá uy tín, khách quan và minh bạch, trở thành thước đo về chất lượng, thương hiệu và trách nhiệm xã hội của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đây cũng được xem là động lực để các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Việc lựa chọn Ninh Bình là địa phương đăng cai tổ chức VITA Awards 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến tới cộng đồng du lịch trong nước và quốc tế. Sự kiện nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc tổ chức thành công VITA Awards tại Ninh Bình góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục khẳng định vị thế của Ninh Bình như một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước.

Lễ trao giải dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch các địa phương, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch, đối tác truyền thông và các cơ quan báo chí.

Với thông điệp "Tôn vinh giá trị - Lan tỏa thương hiệu - Kết nối phát triển", VITA Awards 2026 không chỉ là sự kiện vinh danh những tập thể tiêu biểu của ngành Du lịch mà còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế. Qua đó, các bên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình phát triển hiệu quả và thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành Du lịch bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh quốc tế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kỳ vọng VITA Awards sẽ từng bước trở thành chuẩn mực nghề nghiệp của ngành. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp nổi bật của các đơn vị được vinh danh mà còn góp phần truyền cảm hứng để cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.