Tự hào người chiến sĩ An ninh nhân dân Công an Thủ đô dưới lăng kính văn học - nghệ thuật

ANTD.VN - Ngày 30-6-2026, CATP Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải 3 cuộc thi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946/ 12-7-2026) trong CATP Hà Nội - một sự kiện không chỉ là lễ trao giải, mà là khoảnh khắc cả một hành trình 80 năm được nhìn lại, được cảm nhận và được vinh danh bằng ngôn ngữ của nghệ thuật.

Dự lễ trao giải có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan của Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, cột mốc 80 năm không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà là cả một chặng đường dài được dệt nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bằng mồ hôi, xương máu và những vinh quang thầm lặng. Từ chiến công hiển hách đập tan vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, cho đến hôm nay, lực lượng An ninh nhân dân luôn khẳng định vai trò là "Thanh bảo kiếm" sắc bén, là lá chắn vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa Hội đồng Giám khảo

Để dòng chảy truyền thống không bị lãng quên, để thế hệ hôm nay thực sự hiểu, thực sự cảm và thực sự sống với những giá trị cha anh để lại, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức đồng thời 3 cuộc thi lớn: Cuộc thi ảnh "Tự hào Người chiến sĩ An ninh nhân dân Công an Thủ đô"; Cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân" và Cuộc thi sáng tác văn học, ca khúc "Lực lượng An ninh nhân dân - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành".

Ngay sau khi phát động, một làn sóng hưởng ứng sôi nổi và đầy cảm xúc đã lan tỏa không chỉ trong lực lượng, mà còn từ các văn nghệ sĩ, các tổ chức quần chúng và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh, Ban Phóng viên - An ninh Thủ đô xuất sắc giành 11 giải ở cả hai hạng mục của cuộc thi ảnh

Ở cuộc thi ảnh “Tự hào người chiến sĩ An ninh nhân dân Công an Thủ đô”, sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận về 553 tác phẩm với hơn của 164 tác giả, gồm 419 ảnh đơn và 134 ảnh bộ, con số vượt xa kỳ vọng ban đầu. Ống kính của các nghệ sĩ và chính các chiến sĩ đã bắt trọn những khoảnh khắc vô giá - đó là hình ảnh sắc bén khi phá án, là sự bền bỉ trong những đêm tuần tra và là sự ấm áp, nhân văn khi bám địa bàn, phục vụ nhân dân. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện kể bằng ánh sáng và màu sắc về bản lĩnh và cái tâm của người chiến sĩ An ninh thời kỳ mới.

Ở cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”, Ban tổ chức đã nhận được 234 bài dự thi. Con số này không chỉ là số lượng, mà là 234 công trình tâm huyết. Nhiều bài viết được nghiên cứu sâu sắc, lật giở lại từng trang sử vàng, chứng minh một điều: Thế hệ trẻ Công an Thủ đô hôm nay chưa bao giờ quên và luôn trân quý nền tảng vinh quang mà cha anh đi trước đã dày công vun đắp.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng các tác giả đoạt giải của An ninh Thủ đô

Ở cuộc thi sáng tác văn học và ca khúc, Ban tổ chức đã nhận được 130 tác phẩm (gồm 108 tác phẩm văn học và 22 ca khúc). Tại đây, các tác giả đã chạm vào phần sâu thẳm nhất của người chiến sĩ An ninh: Là sự hy sinh thầm lặng. Những góc khuất của nghề, những trăn trở, những chiến công “không thể ghi danh” đã được chuyển hóa thành những trang văn lay động, những giai điệu hào hùng, khắc họa hình tượng người chiến sĩ An ninh toàn diện hơn, gần gũi hơn và giàu lòng nhân ái trong lòng nhân dân.

Chung cuộc, tại cuộc thi ảnh, Ban Giám khảo đã chọn 80 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Giải Đặc biệt ảnh bộ thuộc về Thiếu tá Đặng Duy Khánh (Phòng Bảo vệ an ninh trong nước) với tác phẩm "Dấu chân An ninh nơi lưng chừng mây". Giải Đặc biệt ảnh đơn thuộc về Trung tá Vũ Đình Thắng (Phòng An ninh nội địa) với tác phẩm "Vững bước dưới cờ Tổ quốc".

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh trao giải cuộc thi sáng tác văn học và ca khúc

Tác giả xuất sắc nhất cuộc thi ảnh là Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh, Ban Phóng viên - An ninh Thủ đô, khi giành tổng cộng 11 giải ở cả hai hạng mục với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích với loạt tác phẩm trải dài từ "Mang bình yên đến với bản làng" đến "Giai điệu tự hào đêm Ba Đình", từ "Ươm mầm bình yên nơi biên cương" đến "Nụ cười người bạn An ninh bên công nhân".

Cũng tại cuộc thi ảnh, phóng viên Phạm Thuần Thư - Ban Báo Điện tử An ninh Thủ đô giành 1 giải Nhì ảnh đơn và 1 giải Khuyến khích ảnh bộ. Phóng viên Tuấn Anh - Ban Thư ký biên tập An ninh Thủ đô giành 1 giải Ba ảnh đơn và 1 giải Khuyến khích ảnh bộ.

Tại cuộc thi viết, Giải Nhất thuộc về Nhóm tác giả Công an phường Tây Hồ và Thiếu tá Nguyễn Anh Phúc - Trưởng Công an xã Ba Vì, một cán bộ công tác ở vùng xa nhưng bài viết chứng minh sự am hiểu sâu sắc về lịch sử lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải cuộc thi viết

Tại cuộc thi sáng tác văn học và ca khúc, Giải Nhất được trao cho đồng chí Nguyễn Anh Đức (Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ-CATP) với tác phẩm văn học "Cha" - cái tên ngắn gọn, giản dị nhưng ôm chứa không ít chiều sâu và Nhóm tác giả Cụm thi đua số 9 với ca khúc "Bài ca người chiến sĩ An ninh nhân dân".

Các bức ảnh đoạt giải được trưng bày tại lễ trao giải cuộc thi

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận xét, thành công lớn nhất của cuộc thi chính là giá trị nghệ thuật vượt trội của các tác phẩm. Nhiều bức ảnh đã trở thành những khoảnh khắc nghệ thuật giàu cảm xúc. Nhiều trang viết hóa thành những lát cắt sống động, thấm đẫm tính nhân văn. Nhiều ca khúc đã khắc họa thành công người chiến sĩ bằng giai điệu hào hùng, trong sáng. Sự lan tỏa này khẳng định một chân lý: tác phẩm nghệ thuật chân chính chỉ thực sự tỏa sáng khi chạm đến trái tim công chúng, khơi dậy khát vọng sống đẹp và trách nhiệm với cộng đồng.