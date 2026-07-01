Không chỉ để nghỉ dưỡng, hiện nay nhiều người đi du lịch vì muốn… làm đẹp

ANTD.VN - Nhiều du khách Việt đang có xu hướng lựa chọn những chuyến đi kết hợp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp với mong muốn tái tạo năng lượng, làm mới cơ thể toàn diện từ trong ra ngoài.

Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (glowcation) đang trở thành một trong những xu hướng đáng chú ý của ngành du lịch hiện đại. Theo báo cáo “Dự đoán Xu hướng Du lịch 2026” của Booking.com, 92% du khách Việt sẵn sàng lựa chọn những kỳ nghỉ kết hợp các liệu trình chăm sóc sắc đẹp được thiết kế theo nhu cầu riêng của từng cá nhân, hướng đến mục tiêu cải thiện sức khỏe toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của du khách trong việc tìm kiếm những trải nghiệm mang lại giá trị lâu dài. Khách du hiện nay không chỉ lựa chọn địa điểm du lịch dựa trên cảnh quan thiên nhiên phong phú hay các hoạt động khám phá đặc sắc, họ còn quan tâm đến các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Từ nguồn khoáng nóng thiên nhiên, bài thuốc dân gian đến những liệu pháp làm đẹp kết hợp công nghệ hiện đại, nhiều địa phương tại Việt Nam đang khai thác lợi thế bản địa để tạo nên các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe đặc trưng. Theo Booking.com, danh sách các điểm đến dưới đây chỉ mang tính chất gợi ý nhằm truyền cảm hứng cho du khách, không phải bảng xếp hạng.

Du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đang trở thành xu hướng được nhiều du khách Việt lựa chọn.

Ở vùng núi phía Bắc, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác với bài thuốc tắm lá của người Dao đỏ. Đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ, sử dụng hơn 30 loại lá và thảo dược tự nhiên để nấu thành những bồn nước nóng giàu tinh chất. Liệu pháp này được nhiều du khách yêu thích nhờ công dụng thư giãn cơ bắp sau hành trình trekking, khả năng hỗ trợ lưu thông máu và mang lại cảm giác thư thái giữa khung cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Trong khi đó, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã nổi tiếng từ xưa tới nay với hệ thống tắm bùn khoáng và suối nước nóng giàu khoáng chất. Bùn khoáng tại đây được xem là liệu pháp làm sạch và tẩy tế bào chết tự nhiên, thường kết hợp cùng các nguyên liệu địa phương như sả, gừng hay trà xanh để tăng hiệu quả thư giãn. Sau khi trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du khách có thể tiếp tục khám phá Tháp Bà Ponagar, các khu chợ hải sản hay thác Ba Hồ để hành trình nghỉ dưỡng thêm phần trọn vẹn.

Các liệu pháp từ thảo dược, khoáng nóng và nguyên liệu bản địa đang tạo nên sức hút cho loại hình du lịch làm đẹp.

Bên cạnh đó, thành phố Huế có giá trị văn hóa cung đình độc đáo, từ đó phát triển thành các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe. Những bí quyết làm đẹp từng được sử dụng trong hoàng cung như phấn nụ, nước gội đầu từ bồ kết và vỏ bưởi vẫn được lưu truyền như một nét văn hóa đặc sắc. Ngoài ra, hệ thống suối khoáng nóng giàu canxi và magie dưới chân dãy Trường Sơn mang đến trải nghiệm ngâm khoáng trị liệu, kết hợp thiền, bấm huyệt và các phương pháp phục hồi cơ thể trong không gian thiên nhiên yên tĩnh.

Với lợi thế biển đảo, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phát triển các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ nguồn tài nguyên đại dương. Đặc biệt, bột ngọc trai được sử dụng trong nhiều liệu trình dưỡng da, kết hợp với khoáng chất biển sâu và liệu pháp trị liệu bằng cát. Đây là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc trong văn hóa Á Đông. Sau những giờ thư giãn tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe, du khách có thể khám phá Vườn quốc gia Phú Quốc, tham quan các làng nghề truyền thống hay thưởng thức đặc sản địa phương tại các khu chợ đêm.

Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp di sản, phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam còn gây ấn tượng với các liệu pháp chăm sóc sức khỏe dựa trên bài thuốc Nam truyền thống. Nhiều spa tại đây sử dụng các nguyên liệu quen thuộc như nghệ, gừng, lá dâu hay các loại thảo mộc địa phương trong các liệu trình chăm sóc cơ thể. Bên cạnh đó, các hoạt động đạp xe qua làng rau Trà Quế, chèo thuyền trên sông Thu Bồn hay tập yoga, thiền cũng góp phần mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng toàn diện.

Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển dòng sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe nhờ sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên, y học cổ truyền và dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng. Khi nhu cầu du lịch kết hợp làm đẹp ngày càng gia tăng, những chuyến đi này giúp du khách khám phá vùng đất mới, đồng thời có thêm các trải nghiệm chăm sóc cơ thể, cân bằng tinh thần và tái tạo năng lượng. Nhiều người nhận định đây là hướng phát triển giàu tiềm năng của ngành du lịch trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những trải nghiệm cá nhân hóa và bền vững.