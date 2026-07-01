Trịnh Thăng Bình đánh thức thanh xuân của khán giả tại “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

ANTD.VN - Sau tập mở màn "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" (ATVNCG), Trịnh Thăng Bình là một trong những anh tài tạo được nhiều dấu ấn. Không chỉ gây chú ý với hai phần trình diễn "Người ấy" và "Vỡ tan", nam ca sĩ còn đảm nhận vai trò xây dựng tiết mục cho đội Quái kiệt mộng mơ, góp phần tạo nên màn trình diễn đầu tiên của ATVNCG lọt bảng xếp hạng YouTube Music Trending Vietnam.

Ở phần trình diễn cá nhân, Trịnh Thăng Bình lựa chọn "Người ấy", ca khúc gắn liền với tên tuổi anh, để mở đầu hành trình tại chương trình. Bản phối mới với dàn oschestra vừa cổ điển vừa sang trọng, cũng là hình ảnh và tinh thần mà nam ca sĩ đến với sân chơi này. Không trưng trổ kỹ năng biểu diễn, tiết mục tập trung vào giọng hát, cảm xúc và khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả ngay sau khi phát sóng.

Trịnh Thăng Bình ghi dấu ấn với tập mở màn của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

Đến tiết mục nhóm, Trịnh Thăng Bình cùng Thỏ (DaLAB) và Hà An Huy thành lập đội Quái kiệt mộng mơ. Trong khi nhiều đội lựa chọn các tiết mục giàu tính trình diễn, nhóm quyết định theo đuổi màu sắc ballad pha rock với "Vỡ tan" – ca khúc do chính Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện. Đây cũng là một trong những hit của Trịnh Thăng Bình.

Với kinh nghiệm là một nhà sản xuất âm nhạc Trịnh Thăng Bình cũng trực tiếp tham gia xây dựng tổng thể tiết mục. Anh đảm nhận việc chia câu hát, sắp xếp cấu trúc bài, làm việc cùng các thành viên để phát huy thế mạnh của từng người, đồng thời định hướng màu sắc âm nhạc xuyên suốt màn trình diễn. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi anh khai thác chất liệu pop/rock trên sân khấu truyền hình.

Nhóm Quái kiệt mộng mơ trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"

Dù đã ra đời cả thập niên, "Người ấy" và "Vỡ tan" khi vang lên ngay lập tức tạo nên màn cổ vũ cuồng nhiệt ngay tại phim trường. Sau khi lên sóng, toàn bộ phần trình diễn của cả nhóm Quái kiệt mộng mơ trở thành tiết mục đầu tiên của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" lọt Top Trending YouTube Music, hiện giữ vị trí #18, và riêng phần biểu diễn của Vỡ Tan cũng ngay lập tức vào trending, vị trí #28. Thành tích này không chỉ ghi nhận sức lan tỏa của tiết mục mà còn cho thấy lựa chọn lấy âm nhạc làm trọng tâm của đội Quái kiệt mộng mơ đã nhận được sự đồng cảm từ khán giả.

Song song với hiệu ứng của các phần trình diễn, Trịnh Thăng Bình cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đánh giá cao khả năng hát live ổn định, cách xử lý cảm xúc và vai trò của anh với tư cách một ca - nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc của Vpop. Bên cạnh đó, hình ảnh trẻ trung cùng phong cách thời trang hiện đại của nam ca sĩ cũng trở thành chủ đề được khán giả nhắc đến sau tập phát sóng.

Chia sẻ sau chương trình, Trịnh Thăng Bình cho biết điều khiến anh xúc động nhất là khoảnh khắc nghe khán giả đồng thanh hát theo những ca khúc của mình. Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Khúc khích mém không hát được, chuyển qua khóc". Theo anh, đó là cảm xúc đặc biệt khi những bài hát được viết và phát hành từ nhiều năm trước vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Với các thành tích ngay trong tập đầu, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Một lần nữa khán giả đang cho tôi sống lại những ngày tháng thật đẹp cùng 'Người ấy' và 'Vỡ tan'. Không phải chỉ khán giả sống lại với thanh xuân, mà chính tôi cũng được như trở lại với thanh xuân của mình. Đúng là một bản hit thật sự không có hạn sử dụng. Mọi người có thể lãng quên tôi, nhưng cảm ơn vì đã không quên những bản hit của tôi”.

Sau gần 20 năm hoạt động, Trịnh Thăng Bình bước vào "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" không chỉ với vai trò ca sĩ biểu diễn mà còn mang theo kinh nghiệm của một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Hai phần trình diễn đầu tiên cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ vừa đứng trên sân khấu, vừa có khả năng góp phần tạo nên tổng thể âm nhạc của cả đội. Đây cũng được xem là màu sắc riêng mà Trịnh Thăng Bình sẽ tiếp tục theo đuổi trong hành trình sắp tới tại chương trình.