Huyền thoại MU chỉ cách để “truyền nhân Ronaldo” phát triển đúng hướng

ANTD.VN - Huyền thoại MU Ryan Giggs cho rằng đội chủ sân Old Trafford không nên vội vàng để JJ Gabriel ra đi theo dạng cho mượn, đồng thời tin "thần đồng" 15 tuổi này có thể sớm lên đội một.

JJ Gabriel đang được đánh giá là một trong những sản phẩm triển vọng nhất của học viện Carrington. Mùa trước, tiền đạo 15 tuổi ghi 26 bàn sau 29 trận, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất U18 Premier League và được nhiều tờ báo gọi là "truyền nhân Ronaldo".

Phong độ ấy giúp Gabriel được đôn lên đội U21 ngay đầu mùa giải 2026/27. Dù thường xuyên phải đối đầu với những cầu thủ lớn hơn nhiều tuổi, tài năng trẻ này vẫn nhanh chóng tạo dấu ấn khi ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo chỉ sau 2 trận tại Premier League 2.

JJ Gabriel là tài năng nổi bật của MU (Ảnh: Getty Images)

Không dừng lại ở đó, Gabriel đã được HLV Michael Carrick trao cơ hội làm quen với môi trường đội một. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid ở chuyến du đấu hè và đang được kỳ vọng có thể có trận ra mắt chính thức Quỷ đỏ trong mùa giải này.

Sự tiến bộ quá nhanh của Gabriel cũng đặt MU trước một bài toán không đơn giản. Đội bóng cần đảm bảo cầu thủ trẻ được thi đấu đủ nhiều để phát triển, nhưng đồng thời phải từng bước giúp anh thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trong cuộc trao đổi về chủ đề này mới đây, cựu trung vệ Rio Ferdinand đặt vấn đề liệu Gabriel có nên được đem cho mượn để sớm làm quen với bóng đá chuyên nghiệp hay không. Huyền thoại Ryan Giggs lập tức bác bỏ phương án này.

“Cậu ấy là một tài năng thế hệ nên phải ở lại. Không có lý do gì để Gabriel ra đi theo dạng cho mượn bởi cậu ấy đang ở nơi tốt nhất”, Giggs chia sẻ.

Theo cựu danh thủ xứ Wales, lợi thế của Gabriel nằm ở chính môi trường mà MU đang có. CLB vẫn duy trì truyền thống trao cơ hội cho những cầu thủ trưởng thành từ học viện, trong khi đội ngũ hiện tại có nhiều người từng trải qua hành trình tương tự.

“Những trải nghiệm đó là vô giá. Không chỉ là các trận đấu hay buổi tập, việc di chuyển cùng đội và chứng kiến những kỳ vọng lớn đặt lên MU cũng là điều cậu ấy cần làm quen”, Giggs phân tích.

“Đôi khi bạn phải kiên nhẫn, nhưng rồi sẽ tới thời điểm không thể không lựa chọn cậu ấy. Có thể là một tháng, sáu tháng hoặc một năm nữa”, Giggs nhận định.

Đây cũng là lời khuyên xuất phát từ chính trải nghiệm của Giggs tại Old Trafford. Cựu cầu thủ chạy cánh xuất sắc này được trao cơ hội ra mắt đội một MU khi mới 17 tuổi vào tháng 3-1991.

Chỉ hơn một năm sau, Giggs đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình Man United vô địch Ngoại hạng Anh mùa 1992/93.

Từ một cầu thủ trẻ được Sir Alex Ferguson kiên nhẫn dìu dắt, Giggs sau đó trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử CLB. Ông giữ kỷ lục 963 lần ra sân và giành 35 danh hiệu cùng MU.