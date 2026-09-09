Đoàn Việt Nam xuất quân, 348 VĐV phấn đấu tối thiểu 4 huy chương vàng ASIAD 2026

ANTD.VN - Chiều 9-9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20-2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10-2026.

Tại lễ xuất quân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã phất cao lá cờ Tổ quốc, gửi lời động viên và giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026.

"Thể thao Việt Nam cần phấn đấu vượt cao, vượt xa, dựa trên nền tảng đã đạt được ở kỳ ASIAD trước. Mỗi VĐV cần nỗ lực bứt phá vượt lên chính mình, vượt các chỉ tiêu thành tích đã đề ra", Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời nhắn nhủ các thành viên đoàn nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, mỗi cá nhân là một đại sứ văn hóa, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phất cao và trao lại lá cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (Ảnh: Quý Lượng)

Báo cáo tại lễ xuất quân, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, Đoàn thể thao Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm rất cao và sẵn sàng làm nhiệm vụ tại Á vận hội.

Đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành trên 4 HCV tại ASIAD 2026, đáp ứng sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà; sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ lên đường thành nhiều đợt tùy lịch thi đấu, trong đó đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16-9.

Đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành tối thiểu 4 huy chương vàng ASIAD 2026 (Ảnh: Quý Lượng)

ASIAD 20-2026 sẽ diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Á vận hội với 498 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - làm Trưởng đoàn.

Trong thành phần đoàn có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn, gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karatedo, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, quyền anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Mục tiêu của Đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 là giành từ 4-6 HCV, kỳ vọng được đặt lên các môn cầu mây, karatedo, bắn súng, điền kinh...