ANTD.VN - Từ ngày 29 đến 31-10-2026, Tam Dao Golf & Resort sẽ trở thành điểm hẹn hấp dẫn khi Giải vô địch các CLB Golf nam toàn quốc 2026 - Tranh cúp Nam A Bank chính thức khởi tranh.

Điểm đáng chú ý của Giải vô địch các CLB Golf nam toàn quốc 2026 nằm ở thể thức thi đấu Match Play, không áp dụng Handicap. Các cặp đấu được xác định thông qua bốc thăm ngẫu nhiên, tạo nên những màn đối đầu trực tiếp và khiến từng trận đấu đều có ý nghĩa đối với thành tích chung của câu lạc bộ.

Mỗi đội sẽ trải qua tổng cộng 12 trận, gồm 4 trận Four-Ball và 8 trận Singles. Kết quả của từng trận được quy đổi thành điểm và cộng vào thành tích chung. Sau khi các cuộc đối đầu kết thúc, câu lạc bộ có tổng điểm cao nhất trên bảng xếp hạng sẽ trở thành nhà vô địch.

Thể thức này khiến cuộc đua không đơn thuần là màn trình diễn của những golfer có phong độ tốt nhất. Một đội hình hợp lý, cách phân bổ lực lượng phù hợp và khả năng đưa ra lựa chọn đúng thời điểm có thể tạo ra khác biệt lớn.

Trong Match Play, mỗi hố đấu đều có thể trở thành một bước ngoặt. Một cú đánh xuất sắc có thể giúp golfer giành lợi thế, nhưng một quyết định thiếu chính xác cũng đủ khiến cục diện thay đổi. Chính đặc điểm đó tạo nên tính cạnh tranh riêng cho giải đấu.

“Hào khí hội tụ” tại Giải vô địch các CLB Golf nam toàn quốc 2026

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải còn là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng golf Việt Nam.

Giải vô địch các CLB Golf nam toàn quốc 2026 tiếp tục nhận được sự đồng hành của Nhà tài trợ danh xưng - Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank). Sự đồng hành này góp phần duy trì một sân chơi quy mô quốc gia dành cho các câu lạc bộ, đồng thời thể hiện sự gắn kết của Nam A Bank với sự phát triển của cộng đồng golf Việt Nam.

Thông điệp được lựa chọn xuyên suốt mùa giải năm nay là “Hào khí hội tụ”.

Trong golf, mỗi cú swing mang dấu ấn riêng của người thực hiện. Từ nhịp backswing, khoảnh khắc impact cho tới cách xử lý một tình huống khó, golfer đều thể hiện cá tính, bản lĩnh và phong cách của mình.

Nhưng khi khoác lên màu áo câu lạc bộ, những dấu ấn cá nhân ấy không còn đứng riêng lẻ. Mỗi golfer trở thành một mắt xích trong đội hình, cùng hướng đến mục tiêu chung.

Đó cũng là tinh thần mà “Hào khí hội tụ” muốn truyền tải. Các câu lạc bộ với những màu cờ, bản sắc và phong cách khác nhau sẽ cùng xuất hiện tại Tam Đảo, cùng bước vào những cuộc đối đầu trực tiếp và cùng hướng tới chiếc cúp vô địch.

Sự hội tụ không chỉ diễn ra trên sân đấu. Hành trình của giải còn gắn với cảnh quan, văn hóa và những trải nghiệm đặc trưng của vùng đất Tam Đảo, qua đó tạo nên một không gian giao thoa giữa thể thao và điểm đến đăng cai.

Tâm điểm của giải là Tam Dao Golf & Resort, sân golf sở hữu đặc trưng địa hình vùng núi với hệ thống fairway, bunker và bẫy nước đan xen. Những yếu tố này đòi hỏi golfer phải tính toán kỹ trong từng cú đánh và lựa chọn chiến thuật phù hợp.

Tam Đảo cũng mang đến một không gian khác biệt cho giải đấu với cảnh quan vùng núi và những giá trị văn hóa, du lịch đặc trưng. Vì thế, hành trình của các câu lạc bộ không chỉ gói gọn trong những vòng đấu mà còn được kết nối với trải nghiệm tại địa phương đăng cai.