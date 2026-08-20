Hướng dẫn tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học mới

Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/9/2026, hệ thống Bảo hiểm xã hội bắt đầu giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ.

Đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng, giá trị sử dụng thẻ cũng như quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm xã hội của người tham gia, trong đó có học sinh, sinh viên.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm dữ liệu lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và hồ sơ điện tử đã phát sinh được kế thừa đầy đủ; không làm phát sinh thủ tục hành chính chỉ do thay đổi mã định danh.

Đối với trường hợp thông tin định danh cá nhân/căn cước công dân đã đầy đủ, chính xác và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống thực hiện chuyển đổi theo lộ trình.

Đối với chức năng tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể chủ động tra cứu thông tin tham gia và thời hạn/giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các bước sau:

Truy cập Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” → “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”;

Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Tại trường “Mã số BHXH/thẻ BHYT”, người dùng có thể nhập mã số bảo hiểm xã hội/thẻ bảo hiểm y tế hoặc số định danh cá nhân/căn cước công dân để tra cứu.

Đối với trường hợp sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân, thông tin cần được đồng bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp đó, nhập họ tên, ngày/năm sinh theo thông tin đã đăng ký;

Tích chọn ô “Tôi không phải là người máy”, sau đó chọn “Tra cứu”. Nếu thông tin nhập chính xác, hệ thống sẽ trả kết quả tra cứu;

Kiểm tra kết quả hiển thị, trong đó có các thông tin chính như mã thẻ, họ tên, ngày sinh, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hạn thẻ/giá trị sử dụng và thời điểm đủ 5 năm liên tục.