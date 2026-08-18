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Sống ở Hà Nội

Học sinh mắc bệnh về máu được BHYT chi trả hơn 1,3 tỷ đồng

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An Nhiên

ANTD.VN - Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 4 triệu lượt học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh với tổng chi phí được quỹ BHYT chi trả gần 2,145 tỷ đồng.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 4 triệu lượt học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh với tổng chi phí được quỹ BHYT chi trả gần 2,145 tỷ đồng.

Trong đó, nhiều trường hợp mắc bệnh nặng đã được thanh toán chi phí điều trị lớn, có nhiều học sinh được chi trả lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Một số trường hợp điển hình gồm: Học sinh có mã thẻ HS47979366XXXXXXX (SN 2016. TP. HCM) mắc rối loạn đông máu đặc biệt và suy tim được quỹ BHYT chi trả hơn 1,3 tỷ đồng; Học sinh có mã thẻ HS40101292XXXXXXX (SN 2015, Hà Nội) mắc nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật được quỹ BHYT chi trả hơn 1,1 tỷ đồng; Sinh viên có mã thẻ SV40126210XXXXXXX (SN 2007, Phú Thọ) điều trị rối loạn nhịp tim được quỹ BHYT chi trả hơn 1 tỷ đồng...

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, nhờ tham gia BHYT, nhiều học sinh, sinh viên không may mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, đã được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh lớn, giúp các em có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, yên tâm điều trị và giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

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Nhiều trường hợp được quỹ BHYT chi trả số tiền lớn

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