Đằng sau tấm Huy chương vàng châu Á của cặp Ngọc An - Tố Uyên

ANTD.VN - Chức vô địch dancesport châu Á 2026 là phần thưởng xứng đáng cho hành trình được viết bằng tri thức, nghị lực và khát vọng vươn tới đỉnh cao của cặp vận động viên - cử nhân đại học Ngọc An - Tố Uyên.

Góp phần vào thành tích chung giúp chủ nhà Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn Giải vô địch Dancesport châu Á 2026 vừa khép lại tại TP.HCM là tấm Huy chương Vàng nội dung điệu đơn Cha Cha Cha của Ngọc An - Tố Uyên.

Đây là quả ngọt của 2 vận động viên sau nhiều năm bền bỉ học tập, khổ luyện và vượt khó.

Sau nhiều năm bền bỉ học tập, khổ luyện và vượt khó, cặp Ngọc An – Tố Uyên chạm tới đỉnh cao với tấm Huy chương Vàng châu Á 2026.

Ít ai biết rằng, phía sau tấm huy chương là lựa chọn đầy dũng cảm của hai người trẻ khi quyết định rời Hà Nội vào TP.HCM năm 2021 để theo đuổi dancesport chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của kiện tướng Khánh Thi. Khi ấy, họ chưa có nguồn tài trợ ổn định, cũng không có gì bảo đảm cho tương lai ngoài niềm tin vào đam mê và con đường mình đã chọn.

Điều khiến Khánh Thi luôn tự hào về học trò không chỉ là thành tích trên sàn đấu mà còn ở tinh thần cầu tiến và nền tảng tri thức.

Ngọc An tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Trong khi Tố Uyên tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ Công chúng, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXHNV - Đại học Quốc gia Hà Nội, từng được vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014.

Theo định hướng của Khánh Thi, cả hai tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ dù lịch tập luyện, giảng dạy và thi đấu quốc tế gần như kín quanh năm.

Với Ngọc An và Tố Uyên, học tập chưa bao giờ là điều phải đánh đổi để có thành tích thể thao. Ngược lại, tri thức chính là nền tảng giúp họ trưởng thành, làm nghề chuyên nghiệp hơn và có thể cống hiến lâu dài cho Dancesport Việt Nam.

Để duy trì cả việc học lẫn tập luyện, hai vận động viên phải tự xoay xở kinh phí. Ngoài thời gian trên sàn tập, họ đứng lớp giảng dạy tại Trung tâm Khánh Thi để có thêm thu nhập. Số tiền kiếm được tiếp tục được dành cho học phí, tiền thuê nhà, tập huấn, trang phục, lệ phí thi đấu và những chuyến xuất ngoại.

Có thời điểm, cả hai phải vay mượn để tham gia các khóa học với chuyên gia hàng đầu thế giới hoặc để đủ chi phí dự các giải đấu quốc tế. Những bữa ăn đạm bạc, những tháng ngày chắt chiu từng khoản chi từng trở thành điều quen thuộc trên hành trình theo đuổi đam mê.

Đã có lúc Ngọc An và Tố Uyên nghĩ đến việc trở về Hà Nội, lựa chọn công việc đúng chuyên ngành đại học để có cuộc sống ổn định hơn. Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn quyết định ở lại với dancesport, với niềm tin vào con đường mình đã chọn và sự đồng hành của người thầy luôn tin tưởng vào khả năng của học trò.

Hai năm qua ghi nhận những thành tích ấn tượng của cặp vận động viên này với 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ giải Đông Nam Á, 1 HCV châu Á 2026, cùng hàng loạt thành tích nổi bật, khẳng định vị thế của một trong những đôi Latin hàng đầu của Dancesport Việt Nam.