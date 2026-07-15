Siêu máy tính dự đoán bán kết Anh vs Argentina

ANTD.VN - Bán kết World Cup 2026 sẽ chứng kiến một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới, khi Anh chạm trán Argentina trên sân Atlanta lúc 2h00 rạng sáng 16-7. Không chỉ là cuộc cạnh tranh cho tấm vé chung kết, đây còn là màn tái ngộ giữa hai nền bóng đá từng tạo nên nhiều chương đáng nhớ tại các kỳ World Cup.

Theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính Opta, Tam sư được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng khoảng cách giữa hai đội gần như không đáng kể.

Theo kết quả mô phỏng 25.000 lần, tuyển Anh có 38,2% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Argentina sở hữu 32% cơ hội đánh bại Tam sư ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu được đánh giá ở mức 29,7%.

Anh và Argentina ngang tài ngang sức

Nếu tính xác suất giành vé vào chung kết, khoảng cách giữa hai đội còn sít sao hơn. Anh được đánh giá có 51,9% cơ hội đi tiếp, trong khi Argentina đạt 48,1%.

Cuộc đối đầu mang đậm dấu ấn lịch sử

Anh và Argentina từng nhiều lần tạo nên những trận cầu kinh điển ở Mundial. Nổi tiếng nhất là cuộc chạm trán tại tứ kết World Cup 1986, nơi Diego Maradona ghi hai bàn thắng đi vào lịch sử, gồm "Bàn tay của Chúa" và "Bàn thắng thế kỷ", giúp Argentina thắng 2-1 trước khi đăng quang.

Bốn năm sau, David Beckham phải nhận thẻ đỏ trong trận thua trên chấm luân lưu của tuyển Anh tại World Cup 1998. Đến năm 2002, tiền vệ này chuộc lỗi bằng quả phạt đền duy nhất giúp Tam sư đánh bại Argentina ở vòng bảng.

Dù những căng thẳng ngoài sân cỏ giữa hai quốc gia đã lùi vào quá khứ, mỗi lần Anh và Argentina gặp nhau tại World Cup vẫn luôn mang ý nghĩa đặc biệt.

Anh kỳ vọng viết tiếp hành trình

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bước vào bán kết sau chiến thắng đầy cảm xúc 2-1 trước Na Uy ở hiệp phụ. Jude Bellingham tiếp tục trở thành người hùng với cú đúp, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 6.

Ngôi sao của Real Madrid đã ghi từ hai bàn trở lên ở hai trận World Cup liên tiếp. Trong lịch sử Tam sư, chỉ Harry Kane và Gary Lineker có nhiều trận lập cú đúp hơn tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Harry Kane cũng đang sở hữu 6 pha lập công. Đây là lần đầu tiên tuyển Anh có hai cầu thủ cùng ghi ít nhất 6 bàn trong một kỳ World Cup.

Nếu ra sân trước Argentina, Kane sẽ cán mốc 121 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, trở thành cầu thủ không phải thủ môn có số lần thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Tam sư, chỉ xếp sau huyền thoại Peter Shilton.

Anh có tỉ lệ chiến thắng cao hơn Argentina nhưng không đáng kể

Đây cũng là lần thứ tư kể từ năm 2018 tuyển Anh góp mặt ở bán kết một giải đấu lớn, thành tích bằng tổng số lần họ làm được trong toàn bộ lịch sử trước đó.

Bên cạnh Bellingham và Kane, Anthony Gordon cùng Bukayo Saka cũng là những nhân tố tạo khác biệt. Gordon gây ấn tượng bằng khả năng rê bóng liên tục trước Na Uy, còn Saka đang sở hữu trung bình hơn một pha kiến tạo mỗi 90 phút tại World Cup 2026, thông số tốt nhất của một cầu thủ Anh kể từ khi dữ liệu được thống kê.

Argentina vẫn đặt niềm tin vào Messi

Ở phía đối diện, Argentina đang đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới sau khi thắng liên tiếp 6 trận tại World Cup 2026.

Đội bóng của Lionel Scaloni đã ghi tới 17 bàn, nhiều nhất giải đấu và chỉ còn kém kỷ lục 18 bàn của chính họ tại World Cup 1930 đúng một pha lập công.

Bốn trận gần nhất, La Albiceleste đều ghi đúng 3 bàn thắng. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất này trước tuyển Anh, Argentina sẽ trở thành đội thứ hai trong lịch sử World Cup ghi ít nhất 3 bàn ở 5 trận liên tiếp.

Lionel Messi vẫn là đầu tàu trên hàng công. Siêu sao 39 tuổi đã có 8 bàn thắng, đồng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới cùng Kylian Mbappe.

Dù không ghi bàn ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, Messi vẫn để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Alexis Mac Allister mở tỉ số. Đây cũng là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp anh góp dấu giày vào hơn 10 bàn thắng, thành tích chỉ Mbappe làm được trong lịch sử kể từ năm 1966.

Nếu vượt qua tuyển Anh, HLV Lionel Scaloni sẽ trở thành nhà cầm quân thứ hai của Argentina đưa đội tuyển vào hai trận chung kết World Cup, sau Carlos Bilardo.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Tam sư

Hai đội đã gặp nhau 5 lần tại World Cup trước cuộc tái đấu này.

Argentina thắng 2 trận, gồm chiến thắng lịch sử năm 1986 và loạt luân lưu năm 1998 sau khi hòa 2-2. Trong khi đó, tuyển Anh thắng các trận vào các năm 1962, 1966 và 2002.

Đáng chú ý, Tam sư đang bất bại trong 90 phút ở 5 lần gặp Argentina gần nhất trên mọi đấu trường. Lần gần nhất hai đội đối đầu là trận giao hữu năm 2005, khi Anh thắng 3-2 nhờ cú đúp của Michael Owen cùng một bàn thắng của Wayne Rooney.



Với những con số này, giới chuyên môn nhận định trận bán kết giữa Anh và Argentina nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao như Bellingham, Kane hay Messi, thay vì sự chênh lệch về sức mạnh tập thể.