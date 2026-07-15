Messi đón tin vui từ... trọng tài trận Argentina đấu Anh

ANTD.VN - Thống kê cho thấy Messi toàn thắng ở các trận đấu có sự tham gia của trọng tài Ismail Elfath - người vừa được FIFA chỉ định điều khiển trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Argentina.

Trọng tài Ismail Elfath của giải Nhà nghề Mỹ (MLS) được FIFA chọn bắt chính trận bán kết World Cup 2026 Argentina gặp Anh (2h ngày 16-7), với sự hỗ trợ của hai trợ lý đồng hương Mỹ là Corey Parker và Kyle Atkins.

Đáng chú ý trước đó, ông Elfath chưa từng điều khiển trận đấu nào của Lionel Messi kết thúc với tỷ số hòa hay thua – chỉ toàn trận thắng.

Messi chưa từng thua ở các trận có trọng tài Ismail Elfath tham gia

Đó là lý do khi "vua áo đen" người Mỹ gốc Morocco được chỉ định điều khiển trận đấu xác định chủ nhân tấm vé còn lại vào chung kết World Cup 2026 đã khiến người hâm mộ Anh tức giận, và dẫn đến những cáo buộc dàn xếp giải đấu để Messi giành thêm một danh hiệu nữa.

Ông Elfath từng là trọng tài thứ tư trong trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar, nơi Messi và Argentina đánh bại Pháp trong loạt sút luân lưu sau trận hòa 3-3 kinh điển.

Sau đó, Messi gia nhập Inter Miami. Elfath, người hai lần được vinh danh là Trọng tài xuất sắc nhất năm của MLS, đã điều khiển trận chung kết Leagues Cup đầu tiên vào năm 2023, trong đó Miami đánh bại Nashville SC giúp Messi nhanh chóng giành được danh hiệu đầu tiên tại đội bóng mới.

Trong kỳ World Cup này, ông Elfath đã làm việc trong hai trận đấu vòng bảng – Nhật Bản gặp Hà Lan và Tây Ban Nha gặp Uruguay – cũng như trận Na Uy gây bất ngờ khi đánh bại Brazil ở vòng 16 đội.

Tất nhiên, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các quyết định của trọng tài hay FIFA tại World Cup 2026 thiếu công bằng. Trận bán kết giữa Anh và Argentina vì thế càng được chờ đợi, không chỉ bởi cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu duyên nợ, mà còn bởi mọi quyết định của tổ trọng tài chắc chắn sẽ bị soi xét kỹ lưỡng.

Đội thắng sẽ tiến vào chung kết gặp Tây Ban Nha ngày 19-7.