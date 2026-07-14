Tuyển Malaysia chính thức bị tẩy chay tại ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Ngày 14-7, Ultras Malaysia - hội cổ động viên hùng hậu nhất bóng đá Malaysia kêu gọi "bỏ trống khán đài" khi đội tuyển quốc gia nước này thi đấu, trước mắt là tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

"Hãy bỏ trống các khán đài, cho tới khi các yêu cầu được đáp ứng. Hãy trả bóng đá về lại cho người dân", Ultras Malaysia - hội cổ động viên lớn nhất Malaysia với 80.000 thành viên phát đi thông báo ngày 14-7-2026, ngay trước thềm chiến dịch ASEAN Cup 2026 của đội nhà.

Đây là hành động cụ thể hóa tuyên bố hồi tháng 5-2026 của Ultras Malaysia về bê bối cầu thủ nhập tịch.

Ultras Malaysia - hội cổ động viên lớn nhất Malaysia với 80.000 thành viên

Theo đó, sau khi FIFA và Tòa án Trọng tài thể thao kết luận đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch "lậu" tại vòng loại Asian Cup 2027, Ultras Malaysia đưa ra 3 yêu sách.

Bao gồm: Thu hồi quốc tịch của 7 cầu thủ giả mạo giấy tờ để nhập tịch "lậu", trả lại quyền quản lý đội tuyển cho Liên đoàn bóng đá Malaysia, và thực hiện cải cách toàn diện hệ sinh thái bóng đá quốc gia.

Thời điểm này, cả 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" vẫn được giữ nguyên quốc tịch. Vì vậy, Ultrar Malaysia cụ thể hóa tuyên bố bằng lời kêu gọi các thành viên không cổ vũ đội tuyển Malaysia, trước mắt là tại vòng bảng ASEAN Cuop 2026.

Ultras Malaysia ra thông báo "bỏ trống khán đài", trước mắt là trong các trận sân nhà của tuyển Malaysia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026

Theo đó, hội cổ động viên lớn nhất Malaysia này sẽ không tổ chức cổ vũ đội nhà trong hai trận bảng B thi đấu sân vận động Kuala Lumpur lần lượt tiếp Lào ngày 28-7 và Philippines ngày 8-8-2026.

Động thái này nhằm gây sức ép lên giới chức Malaysia trong việc xem xét, đáp ứng các yêu sách.

Phía Ultras Malaysia tuyên bố việc tẩy chay đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026 nằm trong giai đoạn 1. Sau ngày 31-8-2026, nếu tiếp tục không được đáp ứng yêu sách, chiến dịch tẩy chay sẽ lan rộng tới giải VĐQG Malaysia. Khi ấy, bóng đá Malaysia dự báo sẽ chịu tổn thất nặng nề về nguồn thu, tài trợ, quảng cáo... cùng nhiều hệ lụy.