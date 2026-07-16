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Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026

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Lê Vinh

ANTD.VN - Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026 trên SVĐ MetLife, New Jersey (Mỹ), nơi Tây Ban Nha chạm trán đương kim vô địch Argentina. Một màn đối đầu kinh điển khép lại mùa giải lịch sử của bóng đá thế giới.

TRANH GIẢI BA

4h00 ngày 19-7: Pháp vs Anh

SVĐ Hard Rock, Miami, Mỹ

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CHUNG KẾT

2h00 ngày 20-7: Tây Ban Nha vs Argentina

SVĐ MetLife, New Jersey, Mỹ

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Trận chung kết kinh điển giữa Tây Ban Nha và Argentina (Ảnh: FIFA)

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#Tây Ban Nha #Argentina #World Cup 2026

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