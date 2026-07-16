TRANH GIẢI BA
4h00 ngày 19-7: Pháp vs Anh
SVĐ Hard Rock, Miami, Mỹ
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CHUNG KẾT
2h00 ngày 20-7: Tây Ban Nha vs Argentina
SVĐ MetLife, New Jersey, Mỹ
ANTD.VN - Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026 trên SVĐ MetLife, New Jersey (Mỹ), nơi Tây Ban Nha chạm trán đương kim vô địch Argentina. Một màn đối đầu kinh điển khép lại mùa giải lịch sử của bóng đá thế giới.
TRANH GIẢI BA
4h00 ngày 19-7: Pháp vs Anh
SVĐ Hard Rock, Miami, Mỹ
----------
CHUNG KẾT
2h00 ngày 20-7: Tây Ban Nha vs Argentina
SVĐ MetLife, New Jersey, Mỹ