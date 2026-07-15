HLV Tây Ban Nha "xát thêm muối" vào nỗi đau tuyển Pháp

ANTD.VN - HLV Luis de la Fuente khẳng định đội tuyển Pháp là một trong những tập thể xuất sắc nhất, nhưng thất bại ở bán kết World Cup 2026 bởi họ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới lúc này - Tây Ban Nha.

Đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026, HLV Luis de la Fuente không giấu được niềm tự hào về màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia 65 tuổi cho rằng chiến thắng không đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà là thành quả của một tập thể được xây dựng bền bỉ trong nhiều năm.

"Trước trận, chúng tôi đã nói với nhau điều đó. Pháp chắc chắn là một trong những đội tuyển mạnh xuất sắc nhất. Nhưng hôm nay họ phải gặp đội mạnh nhất thế giới", HLV De la Fuente nhấn mạnh.

HLV De la Fuente: Tây Ban Nha hiện là đội tuyển số một thế giới (Ảnh: The Guardian)



Phát biểu này như xát thêm muối vào nỗi đau bị loại của Pháp, bởi trước khi trận đấu diễn ra, họ được đánh giá là đội bóng toàn diện nhất, là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch thế giới năm nay.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, điều tạo nên khác biệt giữa hai đội chính là sự gắn kết. Trong khi Pháp sở hữu dàn ngôi sao đẳng cấp, Tây Ban Nha chiến thắng nhờ lối chơi tập thể, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của từng cầu thủ.

"Các cầu thủ hiểu rất rõ từng thời điểm của trận đấu. Họ biết phải xử lý thế nào khi có bóng cũng như khi không có bóng. Đó là điều khiến tôi hài lòng nhất", ông chia sẻ.

Dù vừa đưa Tây Ban Nha tiến gần chức vô địch thế giới, chiến lược gia 65 tuổi vẫn giữ sự thận trọng. Ông tiết lộ mình không ăn mừng quá nhiều sau tiếng còi mãn cuộc vì toàn đội vẫn còn nhiệm vụ quan trọng nhất ở phía trước.

"Tôi vẫn chịu áp lực. Chúng tôi mới hoàn thành một phần mục tiêu. Điều quan trọng nhất là trận chung kết", ông nói.

Tây Ban Nha vào chung kết một cách thuyết phục (Ảnh: The Guardian)

Thành công hiện tại cũng đánh dấu hành trình đầy ấn tượng của De la Fuente trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi tiếp quản đội bóng từ sau World Cup 2022, ông lần lượt giúp La Roja đăng quang UEFA Nations League, vô địch EURO 2024 và giờ góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026.

"Chúng tôi có một ý tưởng rõ ràng và luôn trung thành với con đường ấy. Những gì Tây Ban Nha đạt được hôm nay là kết quả của cả một quá trình", HLV De la Fuente khẳng định.