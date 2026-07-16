Messi - Yamal và cuộc hẹn của định mệnh sau gần 20 năm

ANTD.VN - Chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là màn tranh ngôi vô địch thế giới, mà còn là cuộc hội ngộ kỳ lạ của số phận, khi Lionel Messi và Lamine Yamal - hai biểu tượng thuộc hai thế hệ - lần đầu đứng ở hai chiến tuyến trong cuộc thư hùng đỉnh cao.

Gần hai mươi năm trước, một chàng trai được coi là tài năng trẻ, mới chập chững bước vào đội một Barcelona xuất hiện trong hình ảnh cùng một em bé nằm trong chiếc chậu nhựa. Rất đỗi bình thường, nhưng không ai có thể ngờ, họ sẽ gặp nhau ở trận đấu lớn nhất hành tinh gần 20 năm sau đó.

Bức ảnh nổi tiếng Messi tắm cho Yamal năm 2007

Bức ảnh Messi tắm cho Yamal năm 2007 từng chỉ là một khoảnh khắc trong hoạt động từ thiện của Barcelona phối hợp với tờ Diario Sport. Khi ấy, Messi mới 20 tuổi, còn Lamine Yamal chưa đầy một tuổi. El Pulga nhẹ nhàng đỡ cậu bé trong chiếc chậu nhựa để các nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc đáng yêu, mà chẳng ai nghĩ sau này sẽ trở thành một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá.

Hai thập kỷ sau, bức ảnh ấy được lan truyền khắp thế giới khi Yamal bùng nổ trong màu áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Càng đặc biệt hơn khi định mệnh sắp đặt để hai nhân vật trong bức hình ấy gặp nhau ở trận chung kết World Cup 2026.

Đối với Messi, đây nhiều khả năng là chương cuối cùng trong hành trình cùng đội tuyển Argentina. Sau chức vô địch World Cup 2022, nhiều người tin anh sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế. Thế nhưng ở tuổi 39, chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn tiếp tục dẫn dắt La Albiceleste bằng đẳng cấp và bản lĩnh hiếm có.

Tại World Cup 2026, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Anh liên tục tạo khác biệt bằng những bàn thắng, các pha kiến tạo và khả năng điều tiết trận đấu. Chính hai đường chuyền quyết định trước tuyển Anh ở bán kết đã giúp Argentina ngược dòng để lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết.

Ở phía bên kia, Yamal đang viết nên câu chuyện của riêng mình.

Mới 19 tuổi, tài năng trưởng thành từ lò La Masia đã trở thành niềm cảm hứng lớn nhất trên hàng công Tây Ban Nha. Sự tự tin, tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo đột biến khiến anh trở thành cơn ác mộng với mọi hàng phòng ngự.

Bán kết gặp Pháp là minh chứng rõ ràng nhất. Chính Yamal mang về quả phạt đền mở tỉ số, liên tục khuấy đảo cánh phải và đặt nền móng cho chiến thắng 2-0 đưa La Roja tiến vào trận đấu cuối cùng.

Nếu Messi đại diện cho một kỷ nguyên huy hoàng của bóng đá thế giới, thì Yamal đang được xem là người có đủ tố chất để mở ra chương rực rỡ tiếp theo.

Cả hai đều trưởng thành từ Barcelona, cùng được đào tạo theo triết lý La Masia, đều sở hữu cái chân trái ma thuật và khả năng tạo ra khác biệt trong những thời khắc quyết định. Điểm khác biệt chỉ nằm ở thời gian. Một người đang bước đến những chương cuối của sự nghiệp, người kia mới bắt đầu hành trình chinh phục thế giới.

Bởi vậy, trận chung kết vào rạng sáng 20-7 tới trên sân MetLife mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc đua đến chiếc cúp vàng.

Nếu Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch, Messi sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế bằng hai chức vô địch World Cup liên tiếp - kỳ tích mà bóng đá hiện đại gần như không thể lặp lại.

Còn nếu Tây Ban Nha chiến thắng, Yamal sẽ chính thức khẳng định mình là thủ lĩnh của thế hệ mới, bằng cách đánh bại chính thần tượng đã truyền cảm hứng cho cả tuổi thơ của anh.

Messi - Yamal và cuộc hẹn của định mệnh sau gần 20 năm (Ảnh: 365Scores)

Trận chung kết Argentina gặp Tây Ban Nha tại World Cup 2026 vì thế càng thu hút mạnh mẽ hơn với giới mộ điệu toàn cầu. Lần này, Messi sẽ không còn bế Yamal trên tay. Họ sẽ đứng đối diện nhau, cùng hướng về chiếc cúp vàng FIFA, trong một cuộc hẹn mà có lẽ ngay cả những biên kịch và đạo diễn tài ba nhất ở Hollywood cũng khó có thể tưởng tượng ra.