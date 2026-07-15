Mbappe chơi xấu khi bế tắc

ANTD.VN - Kylian Mbappe đã có một trận đấu đáng quên trước Tây Ban Nha, khi bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong thất bại 0-2 của tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2026. Không chỉ vậy, đội trưởng Les Bleus còn gây tranh cãi bởi tình huống chơi xấu với thủ thành Unai Simon ở cuối trận.

Bước vào trận bán kết, Mbappe là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Pháp. Tiền đạo 27 tuổi đã ghi tới 20 bàn sau 20 lần ra sân tại World Cup và đang cạnh tranh quyết liệt danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha được tổ chức chặt chẽ, ngôi sao của Real Madrid gần như không còn đất diễn.

HLV Luis de la Fuente không bố trí người theo kèm riêng Mbappe mà xây dựng hệ thống phòng ngự kín kẽ, bóp nghẹt mọi khoảng trống để tiền đạo người Pháp tăng tốc. Mbappe vì thế không thể độc diễn, cũng không kết nối được với Dembele hay Olise trên sân như những trận trước đó.

Pha bóng Mbappe chơi xấu với Unai Simon cuối trận

Những con số thống kê phản ánh rõ màn trình diễn nhạt nhòa của đội trưởng tuyển Pháp. Mbappe chỉ chạm bóng 34 lần, có 7 lần xuất hiện trong vòng cấm đối phương nhưng chỉ thực hiện thành công 1/6 pha rê bóng. Anh thắng vỏn vẹn 2 trong 11 tình huống tranh chấp, không tạo ra cơ hội đáng kể nào cho đồng đội và cũng không có cú dứt điểm nào đi trúng khung thành.

Không chỉ bế tắc trong khâu tấn công, Mbappe còn để lại hình ảnh gây tranh cãi ở những phút cuối trận. Trong một pha bóng sau khi Unai Simon đã ôm gọn bóng, tiền đạo tuyển Pháp có động tác kê tay vào vùng mặt của thủ môn Tây Ban Nha. Tình huống bị đánh giá là thiếu fair-play khiến trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo đội trưởng Les Bleus.

Mbappe rời trận bán kết với 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 0 dứt điểm trúng đích và 1 thẻ vàng

Pha bóng này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng hành động của Mbappe là không cần thiết trong bối cảnh trận đấu gần như đã an bài. Dẫu vậy, với cá nhân tiền đạo này, tình huống chơi xấu như một phản ứng tự giải tỏa cảm giác bế tắc và bất lực.

World Cup 2026 vẫn là giải đấu đáng nhớ với cá nhân Mbappe khi anh ghi tới 8 bàn và vẫn dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Tuy nhiên, trận bán kết trước Tây Ban Nha lại khép lại theo cách không ai mong muốn. Không thể tạo khác biệt bằng chuyên môn, Mbappe còn khiến hình ảnh của mình bị ảnh hưởng bởi pha bóng xấu xí với Unai Simon.