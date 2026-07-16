ANTD.VN - Dù tuyển Anh gây thất vọng khi đánh rơi tấm vé vào chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng của Argentina, HLV Thomas Tuchel quyết không từ chức và vẫn nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Theo thông tin từ Mail Sport, thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup không làm lung lay niềm tin của FA dành cho Thomas Tuchel. Bất chấp những chỉ trích nhắm vào chiến thuật và các quyết định thay người của nhà cầm quân 52 tuổi, ban lãnh đạo bóng đá Anh vẫn đánh giá ông là người phù hợp để dẫn dắt Tam sư trong giai đoạn tiếp theo.

Nói "không" với từ chức, HLV Tuchel quyết bám trụ tuyển Anh (Ảnh: Mail Sport)

Trên sân Mercedes-Benz (Atlanta), tuyển Anh có lợi thế sau pha lập công của Anthony Gordon ở phút 55. Tuy nhiên, những điều chỉnh về nhân sự và hệ thống phòng ngự trong nửa cuối hiệp hai khiến Tam sư dần đánh mất quyền kiểm soát thế trận. Argentina tận dụng cơ hội để ghi liền hai bàn do công của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, qua đó giành chiến thắng 2-1 và đoạt vé vào chung kết.

Sau thất bại đau đớn, nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về tương lai của Tuchel. Không ít người cho rằng chiến lược gia từng dẫn dắt Chelsea và Bayern Munich có thể đối mặt với nguy cơ mất việc khi tuyển Anh thêm một lần lỡ hẹn với danh hiệu lớn.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Mail Sport khẳng định FA không có ý định thay đổi vị trí HLV trưởng. Cơ quan điều hành bóng đá Anh vẫn đặt trọn niềm tin vào Tuchel và sẵn sàng để ông tiếp tục thực hiện kế hoạch dài hạn cùng đội tuyển.

Ngay sau trận đấu, Tuchel cũng chủ động nhận trách nhiệm về thất bại nhưng khẳng định ông không hối tiếc với những quyết định đã đưa ra.

"Tôi không hối tiếc điều gì. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả và chúng tôi ở rất gần chiến thắng", HLV người Đức chia sẻ.

Nhà cầm quân này cũng tái khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng tuyển Anh trong hành trình chinh phục EURO 2028 trên sân nhà. Hồi tháng 2 vừa qua, ông đã gia hạn hợp đồng với FA và vẫn xem giải đấu này là mục tiêu lớn nhất.

"Chúng tôi vẫn còn một trận đấu phía trước. Sau đó, toàn đội sẽ tiếp tục hướng đến EURO trên sân nhà và tôi thực sự mong chờ hành trình ấy", Tuchel nhấn mạnh.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành FA Mark Bullingham không trực tiếp đề cập đến hợp đồng của Tuchel nhưng những phát biểu sau trận cho thấy tổ chức này vẫn hoàn toàn ủng hộ HLV trưởng.

"Đó là một thất bại rất đau lòng khi chúng tôi ở quá gần chiến thắng. Các cầu thủ, Thomas cùng toàn bộ ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ đã cống hiến tất cả trong suốt giải đấu", ông Bullingham chia sẻ.

Trước mắt, tuyển Anh vẫn còn trận tranh giải Ba với tuyển Pháp. Trong khi đó, FA và Thomas Tuchel đều hướng sự tập trung về chặng đường dài hơn, với mục tiêu xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh chức vô địch EURO 2028 trên sân nhà.