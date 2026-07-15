Giải U21 quốc gia: PVF chật vật giành 1 điểm, Công an Hà Nội thắng đậm

ANTD.VN - Chiều 14-7, lượt trận thứ hai bảng C Vòng chung kết U21 Quốc gia 2026 chứng kiến Công an Hà Nội thắng đậm 3-1 trước Đồng Nai, trong khi chủ nhà PVF cầm hòa Đà Nẵng 1-1.

U21 Công an Hà Nội liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Đồng Nai. Phút 42, đội bóng ngành Công an vươn lên dẫn trước. Từ đường chuyền thuận lợi của Hiền Lương, Khải Bình băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0.

Đúng vào thời gian bù giờ hiệp một, Hiền Lương tiếp tục tỏa sáng khi đón đường căng ngang từ cánh trái trước khi dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho Công an Hà Nội.

U21 Công an Hà Nội (áo đỏ) thắng đậm Đồng Nai 3-1

PVF (áo đỏ) duy trì ngôi đầu bảng C sau trận hoà Đà Nẵng

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 55, tiền vệ Hoài Nam bật cao đánh đầu sau một tình huống phối hợp bên cánh, nâng tỷ số lên 3-0.

Nỗ lực sau đó giúp Đồng Nai có bàn danh dự ấn định 1-3.

Ở trận đấu còn lại, Đà Nẵng nhập cuộc đầy tự tin và vượt lên dẫn trước ở phút 25. Vĩ Nhật có pha xâm nhập vòng cấm thông minh trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn PVF, giúp đội bóng sông Hàn nắm lợi thế sau hiệp một.

Sang hiệp hai, PVF tạo ra nhiều cơ hội nhưng liên tiếp bị thủ môn Viết Lãm từ chối. Phút 67, Hoàng Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng vẫn không thể đánh bại người gác đền của Đà Nẵng.

Tưởng như đội bóng sông Hàn sẽ giành trọn 3 điểm thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng (90+5), Hoàng Khánh đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt bên cánh phải của Văn Bách, mang về bàn gỡ quý giá, giúp chủ nhà PVF giữ lại 1 điểm.

Sau hai lượt trận, PVF tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm. Đà Nẵng cũng có 4 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ ba với 3 điểm, trong khi Đồng Nai vẫn chưa có điểm nào và đối diện nguy cơ sớm bị loại.

Vòng chung kết U21 quốc gia 2026 quy tụ 12 đội mạnh trên toàn quốc, chia thành ba bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn, chọn 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt vào tứ kết. Trận chung kết diễn ra ngày 25-7.