HLV tuyển Anh tiết lộ kế hoạch phong tỏa Messi

ANTD.VN - HLV Thomas Tuchel tiết lộ tuyển Anh đã chuẩn bị nhiều phương án để đối đầu Lionel Messi ở bán kết World Cup 2026, trong đó không loại trừ khả năng bố trí một cầu thủ theo kèm đội trưởng Argentina nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của siêu sao 39 tuổi.

Trước cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026 lúc 2h00 rạng sáng mai 16-7, HLV Thomas Tuchel đã dành nhiều lời khen cho Lionel Messi, đồng thời thừa nhận ban huấn luyện Tam sư đang nghiên cứu những phương án đặc biệt để hạn chế sức ảnh hưởng của ngôi sao số một bên phía nhà đương kim vô địch.

HLV Tuchel tiết lộ kế hoạch phong tỏa Messi (Ảnh: NDTV Sports)

"Tôi đã nghĩ đến việc phòng ngự kèm người, nhưng chưa biết chúng tôi có áp dụng hay không. Messi luôn nhìn thấy mọi thứ sớm hơn tất cả những người khác trên sân", HLV Tuchel chia sẻ.

Không chỉ đánh giá cao tài năng của Messi, HLV tuyển Anh còn khẳng định đội trưởng Argentina đang trải qua một kỳ World Cup xuất sắc và tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất trong lối chơi của đội bóng Nam Mỹ.

"Cậu ấy đang có một giải đấu thật đáng kinh ngạc. Cách cậu ấy dẫn dắt đội bóng cũng đáng kinh ngạc. Thật khó để tìm thêm lời khen cho những gì Messi đã làm trong suốt sự nghiệp. Cậu ấy là một thủ lĩnh và luôn là cầu thủ quan trọng nhất ở bất kỳ đội bóng nào mình khoác áo", HLV tuyển Anh nói.

Theo nhà cầm quân 52 tuổi, sức mạnh của Argentina không chỉ nằm ở Messi mà còn đến từ sự ổn định và gắn kết của cả tập thể dưới thời HLV Lionel Scaloni: "Bạn có thể cảm nhận sự gắn kết của họ. Argentina sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, ban huấn luyện chất lượng và đã chơi cùng nhau trong thời gian dài. Mỗi khi Messi có bóng, tất cả các chuyển động của đồng đội lập tức được kích hoạt. Cậu ấy vẫn đang ở đẳng cấp cao nhất".

Dù vậy, Tuchel khẳng định tuyển Anh sẽ không thay đổi bản sắc chỉ để đối phó với Messi: "Chúng tôi đến đây để chơi theo cách của mình và áp đặt lối chơi của mình. Chúng tôi hiểu đây là thử thách rất lớn, nhưng toàn đội đã sẵn sàng".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV người Đức cũng nhắc đến tính chất đặc biệt của màn thư hùng giữa hai nền bóng đá từng tạo nên nhiều cuộc đối đầu kinh điển trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, ông không muốn các học trò bị cuốn vào những câu chuyện quá khứ.

"Các cầu thủ đều hiểu ý nghĩa của trận đấu đối với hai quốc gia. Đây là cặp đấu đã tạo nên rất nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Nhưng với tư cách ban huấn luyện, chúng tôi chỉ tập trung vào những điều có thể kiểm soát. Sức ép của trận bán kết vốn đã đủ lớn", nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.