Hứng chỉ trích nặng nề, HLV Thomas Tuchel vẫn nói cứng

ANTD.VN - HLV Thomas Tuchel khẳng định ông không hề hối tiếc về những quyết định chiến thuật trong trận bán kết World Cup 2026 với Argentina, dù tuyển Anh để đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1 và đánh rơi tấm vé vào chung kết.

Trên sân Mercedes-Benz (Atlanta), Tam sư có thời điểm tiến rất gần tấm vé đi tiếp khi dẫn bàn cho đến phút 85, sau khi Anthony Gordon mở tỉ số ở phút 55. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel lại cho các học trò chơi co cụm, đầy bị động và chịu sức ép dữ dội từ Argentina.

HLV Thomas Tuchel hứng chỉ trích nặng nề sau thất bại của ĐT Anh (Ảnh: The Guardian)

Kết quả là phút 86, Enzo Fernandez gỡ hòa khi không bị ai kèm trong tình huống sút xa, còn Lautaro Martinez khá thoải mái đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 2, đưa nhà đương kim vô địch ngược dòng vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Kết quả này khiến đội tuyển Anh và HLV Thomas Tuchel nhận "bão chỉ trích" từ truyền thông và dư luận quê nhà. Hầu hết đều dành những từ ngữ nặng nề với cách chơi "hèn nhát" mà Tam sư thể hiện sau khi dẫn bàn. Tờ Mirror đã dùng từ “hèn kém” để nói về màn trình diễn này, trong khi tờ London Standard khẳng định Tuchel không xứng đáng tiếp tục dẫn dắt ĐT Anh.

Dù vậy, trong bài phát biểu sau trận, chiến lược gia người Đức lại tiếp tục gây tranh cãi khi cho biết ông không có gì phải hối tiếc.

"Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì họ có. Chúng tôi ở rất gần chiến thắng và xứng đáng dẫn trước 1-0. Nếu xét trong hoàn cảnh phải đối đầu với một đối thủ mạnh như Argentina, đây có lẽ là màn trình diễn hay nhất của tuyển Anh dưới thời tôi. Các cầu thủ xứng đáng nhận điểm 10. Điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi không thể kết thúc trận đấu theo cách mình mong muốn", HLV Tuchel nói.

HLV Tuchel không hối tiếc về những quyết định của mình (Ảnh: Sun Sport)

Giải thích về lựa chọn chiến thuật phòng ngự co cụm, HLV trưởng ĐT Anh cho biết: "Chúng tôi chỉ muốn hỗ trợ các cầu thủ tốt hơn. Sau khi thay đổi hệ thống, đội lại để thủng lưới gần như ngay lập tức. Lý do chúng tôi chuyển sang hàng thủ 5 người là bởi khoảng cách giữa các tuyến bắt đầu bị kéo giãn. Argentina liên tục thắng trong các pha không chiến và thực hiện rất nhiều quả tạt vào vòng cấm. Tất nhiên sau tất cả, trách nhiệm thuộc về tôi".

Dù không thể góp mặt trong trận chung kết, tuyển Anh vẫn còn nhiệm vụ phía trước khi chạm trán Pháp ở trận tranh hạng Ba. Đây được xem là màn vớt vát danh dự với Tam sư. Tuy nhiên, Pháp cũng đang cần một màn chia tay đẹp với HLV Didier Deschamps, nên nhiệm vụ với Tuchel và học trò không hề đơn giản.