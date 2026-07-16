“Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026” khốc liệt với luật loại chưa từng có

ANTD.VN - “Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026” trở lại với format hoàn toàn mới, sẽ là hành trình khốc liệt hơn qua chuỗi thử thách chưa từng có và quá trình huấn luyện chuyên sâu. Mùa giải hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh cam go để tìm ra những cầu thủ nhí bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục thử thách.

Sau thành công của mùa giải trước với hành trình truyền cảm hứng từ sân cỏ đến những bài học về ý chí, kỷ luật và tinh thần đồng đội, “Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026” chính thức trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ nâng cấp quy mô, chương trình còn thay đổi toàn diện về format, xây dựng lộ trình huấn luyện chuyên sâu cùng hệ thống thử thách khắt khe nhằm tìm kiếm những gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho thế hệ cầu thủ nhí Việt Nam.

Nếu ở những mùa trước, các thí sinh chủ yếu được rèn luyện thông qua các buổi tập và thi đấu trực tiếp cùng các CLB, thì mùa giải 2026 sẽ mang đến một hành trình được thiết kế bài bản hơn với ba chặng huấn luyện liên tiếp gồm: Kick-off chiến binh, Bứt tốc khẳng định đội hình và Dấu ấn vinh quang. Mỗi chặng đều có mục tiêu riêng, đòi hỏi các cầu thủ nhí không ngừng thích nghi, phát triển kỹ năng chuyên môn, thể lực, tư duy chiến thuật cũng như bản lĩnh thi đấu nếu muốn tiếp tục hành trình.

Ở chặng đầu tiên, Top 32 cầu thủ nhí sẽ cùng sinh hoạt và huấn luyện tại khu nhà chung, chính thức bước vào môi trường rèn luyện cường độ cao. Tại đây, các em được chia thành 4 đội, trải qua hàng loạt bài kiểm tra về kỹ thuật, thể lực, tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp đồng đội để cạnh tranh vị trí trong đội hình. Điểm mới của mùa giải năm nay nằm ở cơ chế xây dựng đội bóng hoàn toàn khác biệt, bởi các cầu thủ nhí được chủ động đưa ra lựa chọn thay vì bị sắp xếp như những mùa trước.

“Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026” chính thức trở lại với diện mạo hoàn toàn mới

Không chỉ dừng lại ở các buổi tập chuyên môn, chương trình còn xây dựng chuỗi thử thách về teamwork, sinh hoạt tập thể và khả năng thích nghi trong môi trường nhà chung. Mỗi chiến thắng đều mang lại những đặc quyền riêng cho đội như lợi thế trong lịch tập luyện, quyền lựa chọn đối thủ hay các phần thưởng về sinh hoạt.

Đặc biệt, luật loại ở mùa giải 2026 được xem là khắc nghiệt nhất từ trước đến nay khi hoàn thành chuỗi thử thách và các trận đấu phân hạng ở chặng đầu tiên, một nửa thí sinh từ Top 32 sẽ phải dừng cuộc chơi, chỉ còn Top 16 tiếp tục hành trình. Kết quả không được quyết định bởi một trận đấu duy nhất mà được tổng hợp từ quá trình tập luyện dưới sự đánh giá xuyên suốt của ban huấn luyện.

Bước sang chặng hai - Bứt tốc khẳng định đội hình, độ khốc liệt tiếp tục được nâng lên một cấp độ mới khi toàn bộ thành tích ở chặng đầu sẽ được xóa bỏ. Tất cả Top 16 cùng quay trở lại vạch xuất phát với hệ thống điểm sinh tồn, điểm số này của mỗi cá nhân liên tục thay đổi sau từng buổi tập, thử thách và trận đấu dưới sự đánh giá trực tiếp của ban huấn luyện. Đây cũng là format lần đầu tiên xuất hiện tại Cầu thủ nhí.

Top 10 xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở chặng cuối cùng là Dấu ấn vinh quang, ở chặng này các em được huấn luyện trực tiếp theo giáo án chuyên sâu cùng HLV người Hàn Quốc và các khách mời quốc tế. Không chỉ tập trung hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, các cầu thủ nhí còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu, thử thách đồng đội và chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Bên cạnh các thử thách chuyên môn, mùa giải năm nay còn lần đầu tiên giới thiệu "Phòng gương ma thuật", tại đây các cầu thủ nhí phải đối diện với chính mình sau hành trình dài rèn luyện. Những lời nhận xét từ ban huấn luyện, đồng đội cùng màn tự đánh giá bản thân hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động.

Với format được làm mới toàn diện, hệ thống thử thách nhiều tầng, cường độ huấn luyện cao cùng sự đồng hành của những tên tuổi uy tín trong làng bóng đá, “Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026” hứa hẹn sẽ mang đến hành trình hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết.

Chương trình sẽ phát sóng vào 11h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 20/9/2026.