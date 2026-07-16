Messi chói sáng, Argentina ngược dòng ngoạn mục vào chung kết World Cup 2026

ANTD.VN - Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở thời khắc quyết định khi kiến tạo cả hai bàn thắng, giúp Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 tại bán kết World Cup 2026. Chiến thắng nghẹt thở trong những phút cuối trước Tam sư đưa nhà đương kim vô địch vào chung kết gặp Tây Ban Nha trong màn tái đấu được chờ đợi nhất giải đấu.

Bước vào trận bán kết 2 trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta (Mỹ), hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và không thiếu những pha va chạm quyết liệt. Trong 45 phút đầu, trọng tài phải hoạt động hết công suất khi ghi nhận tới 19 pha phạm lỗi, trong đó Argentina có 12 lần phạm lỗi, còn Anh là 7.

Hai đội không ngại va chạm khi nhập cuộc (Ảnh: The Guardian)

Hiệp một vì thế thiếu những cơ hội rõ rệt khi cả hai đều ưu tiên sự chắc chắn. Hai thủ môn Jordan Pickford và Emiliano Martinez gần như không phải làm việc quá nhiều trước giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp hai, Argentina tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 47, Julian Alvarez thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp nhưng Pickford phản xạ xuất sắc cứu thua cho Tam sư.

Gordon mở tỉ số cho Tam sư (Ảnh: The Guardian)

Sau khi đứng vững trước sức ép, tuyển Anh bất ngờ tìm được bàn mở tỉ số ở phút 55. Morgan Rogers thực hiện đường tạt chính xác từ cánh phải để Anthony Gordon băng vào đệm bóng cận thành, đánh bại Emiliano Martinez và đưa Tam sư vượt lên dẫn 1-0.

Bị dồn vào thế khó, Argentina đẩy cao đội hình và liên tục gia tăng sức ép. Phút 69, Pickford thêm một lần cứu nguy bằng pha phản xạ xuất thần sau cú đánh đầu hiểm hóc của Nico Gonzalez, cầu thủ vừa được tung vào sân. Đến phút 76, vận may tiếp tục đứng về phía tuyển Anh khi cú đánh đầu của Alexis Mac Allister tìm đúng cột dọc.

Enzo Fernandez gỡ hòa cho đội bóng xứ Tango (Ảnh: The Guardian)

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch một lần nữa lại lên tiếng ở thời điểm quyết định tại World Cup năm nay. Cũng như ở các trận thắng Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ trước đó, Argentina đã tìm thấy "sự sống" trong những thời khắc cuối cùng.



Lautaro Martinez ấn định chiến thắng ngược kinh điển 2-1 cho Argentina (Ảnh: The Guardian)

Phút 86, Lionel Messi có pha xử lý đầy tinh tế trước khi chuyền bóng vừa tầm cho Enzo Fernandez tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng và hiểm, không cho Pickford cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khi nhiều người nghĩ đến hiệp phụ, Messi thêm một lần tạo nên khác biệt.

Ở phút bù giờ 90+2, siêu sao 39 tuổi thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để Lautaro Martinez bật cao đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina trong sự vỡ òa của các cổ động viên Nam Mỹ.

Messi chói sáng, Argentina ngược dòng ngoạn mục vào chung kết World Cup 2026 (Ảnh: The Guardian)

Người Anh gục ngã vì đánh rơi chiến thắng cùng vé chung kết trong tích tắc, còn người Argentina bật khóc trong hạnh phúc, khi Messi và đồng đội lách qua khe cửa hẹp để đi đến trận đấu cuối cùng.

Ngoạn mục đoạt vé chung kết World Cup 2026, đối thủ của Argentina sẽ là Tây Ban Nha. Trong khi đó, tuyển Anh đành bước vào trận tranh giải Ba gặp Pháp.