Hà Nội khám sàng lọc miễn phí 12 nhóm bệnh phổ biến

ANTD.VN - Hà Nội đang triển khai lên danh sách các đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026 cùng 12 nhóm bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần.

Hà Nội triển khai lên danh sách các đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn hướng dẫn các xã, phường rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Theo đó, các địa phương sẽ thống kê người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn. Trên cơ sở đó, UBND xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức khám trong những tháng cuối năm 2026.

Để thuận lợi trong quá trình triển khai, Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các địa phương phân loại người dân thành 5 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính, người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo và đặc khu.

Đây là nhóm sẽ do UBND xã, phường trực tiếp tổ chức khám sức khỏe.

Nhóm thứ hai là trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông. Việc khám sức khỏe cho nhóm này được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa UBND xã, phường, nhà trường và trạm y tế. Thời gian dự kiến triển khai là tháng 9.

Nhóm thứ ba gồm người lao động có quan hệ lao động với doanh nghiệp. Với nhóm này, đơn vị sử dụng lao động tiếp tục chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Nhóm thứ tư là các đối tượng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Công tác khám sức khỏe sẽ do cơ quan chủ quản thực hiện.

Nhóm thứ năm gồm những người không thuộc 4 nhóm nêu trên. UBND xã, phường sẽ chịu trách nhiệm tổ chức khám theo kế hoạch của địa phương.

Sở Y tế Hà Nội cũng lưu ý các địa phương cần rà soát kỹ để tránh trùng lặp với những nhóm đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe theo chính sách riêng, như cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, người có công với cách mạng hoặc các đối tượng đang hưởng chế độ tương tự.

Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí, Hà Nội sẽ triển khai chương trình khám sàng lọc miễn phí đối với 12 nhóm bệnh và yếu tố nguy cơ phổ biến trong cộng đồng. Công tác khám sàng lọc căn cứ Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21/6/2018 của Bộ Y tế.

Nội dung khám sàng lọc miễn phí, gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường típ 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu.

Kế hoạch khám sàng lọc được triển khai theo từng nhóm tuổi và yếu tố nguy cơ nhằm phát hiện sớm bệnh tật tại cộng đồng. Cụ thể, phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi được sàng lọc ung thư cổ tử cung; phụ nữ từ 40 đến 70 tuổi khám sàng lọc ung thư vú. Nam giới trên 45 tuổi được khám phát hiện sớm ung thư khoang miệng, còn người từ 50 đến 69 tuổi khám sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt.

Người từ 50 tuổi trở lên được khám ung thư đại trực tràng. Người từ 40 tuổi trở lên được đánh giá nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Người từ 45 tuổi trở lên được sàng lọc đái tháo đường.

Đặc biệt, toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên được đánh giá nguy cơ các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu hoặc rối loạn liên quan sử dụng rượu.