Hai nhân viên quán karaoke chốt cửa sử dụng ma tuý

Các đối tượng gồm Đặng Mạnh Trí (SN 2002, trú tại xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên); Hoàng Ngọc Trai (SN 1998, trú tại thôn Trung Quý, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên).

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận khoảng 2h ngày 9-8-2026 tại quán Karaoke ở thôn Hùng Thắng, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, sau khi ăn đêm, Đặng Mạnh Trí là nhân viên của quán rủ một nhân viên khác là Hoàng Ngọc Trai sử dụng ma túy đá. Sau khi sử dụng ma túy xong, Trai đi về nhà, còn Trí cất bộ sử dụng ma túy vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Đến khoảng 7h55 ngày 10-8 ,Trí và Trai vào phòng ngủ của nhân viên quán và chốt cửa phòng tiếp tục sử dụng ma túy đá.

Công an xã tiến hành test ma túy đối với Đặng Mạnh Trí và Hoàng Ngọc Trai, kết quả đều dương tính với ma tuý loại Methamphetamine. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều tang vật có liên quan khác…

Các đối tượng Hoàng Ngọc Trai và Đặng Mạnh Trí

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 26-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Trai và Đặng Mạnh Trí. Ngày 27-8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 phê chuẩn các quyết định trên đối với Trai và Trí về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 255 Bộ Luật hình sự.