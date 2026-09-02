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Pháp luật

Vận động đối tượng trốn truy nã hơn 30 năm ra đầu thú

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Công an TP Hải Phòng vừa vận động thành công đối tượng có lệnh truy nã hơn 30 năm về tội "Trộm cắp tài sản" ra đầu thú.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hải Phòng về tăng cường công tác rà soát, xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã, đặc biệt là các đối tượng truy nã lâu năm, ngày 27-8, Công an phường Hưng Đạo, Hải Phòng đã vận động thành công Trần Thị Lợi (SN 1959, trú tại làng Tà Cúc, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai), ra đầu thú.

Vận động đối tượng trốn truy nã hơn 30 năm ra đầu thú ảnh 1

Trước đó, Trần Thị Lợi bị truy nã theo Quyết định số 19 ngày 10/9/1995 của Công an huyện Vĩnh Bảo (cũ), thành phố Hải Phòng về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau hơn 30 năm lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục, Công an phường Hưng Đạo đã vận động đối tượng tự nguyện ra đầu thú. Ngay sau đó, Công an phường Hưng Đạo đã bàn giao Trần Thị Lợi cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục giải quyết theo quy định.

Công an phường Hưng Đạo vận động Trần Thị Lợi ra đầu thú
Công an phường Hưng Đạo vận động Trần Thị Lợi ra đầu thú

Để có kết quả trên, Công an phường Hưng Đạo đã chủ động, kiên trì, quyết liệt thực hiện kế hoạch của Công an thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

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Từ khóa:

#Truy nã

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