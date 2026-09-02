Cảnh báo thủ đoạn dùng “quà tặng” để quảng cáo cờ bạc trực tuyến

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện thủ đoạn lợi dụng các phần quà miễn phí, trong đó có áo phông in logo, tên gọi của một số trang web có dấu hiệu quảng cáo cờ bạc trực tuyến để tiếp cận, quảng bá đến học sinh. Thủ đoạn này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo trẻ em, học sinh tiếp cận các hình thức cờ bạc trên không gian mạng mà còn có thể làm phát sinh nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Theo ghi nhận, sau khi tải các ứng dụng trò chơi điện tử về điện thoại, một số học sinh lớp 10, lớp 11 trên địa bàn xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ đã nhận được các phần quà “miễn phí”, trong số đó có áo phông in logo, tên gọi của một số website có dấu hiệu liên quan đến quảng cáo cờ bạc trực tuyến.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an đã phối hợp với Ban quản lý xóm, nhà trường và gia đình tổ chức trao đổi, tuyên truyền, giáo dục đối với các học sinh có liên quan. Cán bộ Công an trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn gỡ bỏ các ứng dụng có dấu hiệu không an toàn trên thiết bị; đồng thời phân tích, hướng dẫn học sinh nhận diện phương thức lợi dụng trò chơi trực tuyến và hình thức tặng quà để tiếp cận, quảng bá các nội dung vi phạm pháp luật.

Áo phông có in hình logo các trang cờ bạc trực tuyến được các đối tượng tán phát cho học sinh dưới dạng quà tặng

Qua tuyên truyền, các em học sinh đã nhận thức rõ hơn về nguy cơ từ việc tiếp nhận, sử dụng các sản phẩm có nội dung quảng cáo cờ bạc; tự nguyện giao nộp số áo phông có in logo quảng cáo cho lực lượng Công an để xử lý theo quy định. Các em đồng thời cam kết không tiếp tục sử dụng, phát tán hoặc tiếp tay quảng bá những nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thủ đoạn của các đối tượng được xác định chủ yếu là lợi dụng các trò chơi trực tuyến để đưa quảng cáo của các trang web cờ bạc xuất hiện trên màn hình thiết bị. Khi người dùng tương tác với quảng cáo, họ có thể bị chuyển hướng đến các trang web yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại và một số thông tin khác với lý do đăng ký nhận quà. Sau khi thu thập thông tin, các đối tượng gửi quà qua dịch vụ chuyển phát, qua đó đưa các sản phẩm có in nội dung quảng cáo cờ bạc trực tiếp đến người nhận.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo học sinh không truy cập các đường link lạ, không tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân để nhận những phần quà không xác định rõ nguồn gốc. Học sinh không nhận, sử dụng hoặc phát tán các sản phẩm có nội dung quảng cáo cờ bạc. Khi phát hiện quảng cáo, đường link, ứng dụng hoặc hoạt động có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc trực tuyến, cần thông báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các bậc phụ huynh, nhà trường tăng cường quản lý, hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị điện tử, internet an toàn; chủ động trao đổi, trang bị cho các em kỹ năng nhận diện những thủ đoạn lợi dụng trò chơi trực tuyến và quà tặng để quảng bá nội dung độc hại, vi phạm pháp luật. Mỗi học sinh cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và không tương tác với các nội dung, đường link, ứng dụng có dấu hiệu bất thường, góp phần phòng ngừa nguy cơ bị lôi kéo vào các hoạt động cờ bạc trên không gian mạng.